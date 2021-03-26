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44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

記者顏伶如／綜合報導
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

疫情期間，俗稱「乾洗手」的手部酒精清潔凝膠經常缺貨，市面上出現某些冷門品牌以滿足消費者需求。企業總部位於康乃狄克州紐海文(New Haven)的線上藥局「維利索」(Valisure)公布最新檢測報告指出，對市售乾洗手的抽檢發現某些產品含有可能致癌的苯(benzene)，這種化學物質跟石棉(asbestos)一樣，危害人體健康，可能致癌。

維利索檢測報告指出，抽檢結果發現，某些乾洗手含苯指數超過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)安全限制高達八倍。

檢測報告結果已獲得耶魯大學化學及生物物理學研究中心(Chemical and Biophysical Instrumentation Center)及波士頓分析(Boston Analytics)驗證。

對全美各地量販店、超市附設藥局及網路商店販賣的168個品牌的260瓶乾洗手抽檢中，維利索發現共有44瓶乾洗手含苯，約占17%，其中artnaturals品牌的八盎司裝乾洗手含苯量最高，濃度達16 ppm(parts per million)。

維利索公布含苯最高的10款乾洗手品牌包括：artnaturals、Scentsational、huangjisoo、TrueWash、The Crème Shop、Star Wars Mandalorian、Body Prescriptions、Born Basic、beauty concepts、PureLogic。

維利索致函食藥局指出，乾洗手是廣泛用來對抗新冠病毒傳播的市售產品，成年人與兒童都經常大量使用，但成分當中卻驗出含有已證實屬於人體致癌物(human carcinogen)的苯，還有另外多種汙染物質，「如此結果令人特別感到憂心」。

苯為液體化學物質，通常無色，但室溫狀態下可能出現淡黃色；在自然環境中，苯存在於火山，森林大火之後也會出現苯，但某些廠商將苯用來製造清潔劑、染料、潤滑劑及橡膠製品。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，人體曝露於大量的苯可能導致細胞運作異常，例如骨髓無法製造足夠的紅血球，或者免疫系統因為受損而流失白血球。

檢測 致癌 藥局

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