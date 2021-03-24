郵局提10年改革計畫被批嚇走用戶 財政更惡化

郵局總局長德爵伊（圖）23日公布10年的「改革」計畫，將拖緩郵遞時間、縮減上班時數、提高郵資，遭批可能嚇走用戶，惡化原已嚴重的財政。(美聯社)

美國郵政 總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)23日公布10年的「改革」計畫，將拖長郵遞時間、縮減上班時數、提高郵資，遭批可能嚇走用戶，進一步惡化原已嚴重的財政。

華盛頓郵報說這計畫如果實施，將是一世代中郵政服務最嚴重的退步，尤其是減低平信(First Class mail)的遞送速度；郵遞業界也說，大幅縮減服務會逼走各類用戶，進一步讓郵局的財政惡化。

前總統川普任命的德喬伊說，郵局有必要採取撙節開支政策，縮小營運損失。郵局目前赤字1884億元，上個月向眾院報告時，預估未來10年虧損將達1600億元。

他說，「平信晚一天收到有差別嗎？」德喬伊說，「我們總得做些改變，不能一再重複正在做的事。」

民主黨 早就希望他下台，50多名民主黨眾議員上周要求拜登 總統開除六名董事，理由是「管理嚴重失誤、故意造成全國性遞件延誤、利益衝突猖獗」，讓拜登提名新董事重新考慮德喬伊是否稱職。

拜登無權開革德爵伊。郵局營運刻意避開總統與國會的控制，目的就是不讓政黨玩弄郵務系統，以獲取政治利益。總局長只對董事會負責。

德喬伊提出的改革計畫，政府無從過問，他一人就可決定各地郵局的上下班時間，他所謂延緩遞件時間的革新作法，現任的董監事似乎也支持。唯一要徵得郵政法規委員會同意的，就是郵資漲價；其他的意見對局長沒有拘束力。