大選舞弊論 女律師鮑威爾改口稱是個人意見

投票機公司多明尼恩投票系統對前川普選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(中)提告誹謗，鮑威爾透過辯護律師向法院指稱，她的發言只是基於當時政治環境所發表。(路透)

投票 機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)對前川普 選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)提控，指控她散布陰謀論，嚴重誹謗聲譽；根據華府特區聯邦地區法院22日建檔紀錄，鮑威爾透過辯護律師向法院指稱，她的發言只是基於當時政治環境所發表，為了支持川普的「個人意見」(statements)而已，任何明白事理的人(reasonable person)都不至於相信她說的是事實。

多明尼恩投票系統今年1月向聯邦法院提告，以鮑威爾在電視上的發言、網路貼文做為誹謗證據，求償13億元。鮑威爾多次公開指稱多明尼恩投票系統勾結委內瑞拉共產黨，並稱喬治亞州官員也涉及選舉舞弊。

該公司在訴狀中指出，鮑威爾明知選舉陰謀論發言不實且具有傷害，卻一再公開散布，導致公司名譽嚴重受損。鮑威爾律師是推動川普大選舞弊陰謀論的律師團隊中主力推手，其他成員還有前紐約市 長朱利安尼。朱利安尼同時也被多明尼恩公司提告毀謗，面臨官司。鮑威爾等人在去年11月9日記者會公開指控多明尼恩公司投票機造假。

根據法院紀錄，鮑威爾透過辯護律師向法院指出，對於投票機器可能被人動手腳，只是她的個人看法而已，社會大眾可以自行做出判斷。

鮑威爾辯律護律師在22日建檔紀錄中對法院指出，基於選舉期間的政治環境與氛圍，鮑威爾發言目的很明顯是為了支持川普。

鮑威爾辯護律師指出，「多明尼恩」指控鮑威爾的發言「信口雌黃」、「嚴重扭曲」，還多次強調鮑威爾所言「根本不可能發生」、「天方夜譚」，「由此可見被告說法獲得進一步證實，任何明白事理的人都不會相信她所說的就是事實」。

鮑威爾辯護律師要求法官撤銷這起誹謗訴訟，或者同意讓此案移交德州聯邦法院審理。