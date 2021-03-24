歐記健保11周年再度壯大 2周逾20萬人登記

拜登總統23日前往俄亥俄州，參觀俄亥俄州立大學詹姆士癌症醫院，作為其「救援到了」(Help is here)的走訪行程之一，強調擴大補助讓數千萬人負擔得起健保保費。(美聯社)

全美逾20萬人爭先在「可負擔健保法」(ACA，歐記健保 )網路市場重新開放的兩周內登記，凸顯許多人在新冠疫情期間失去保險，而且極須健保。ACA由前總統歐巴馬前推動，11年間一度險些萎靡，如今再度壯大。

拜登 政府的1.9兆元紓困案也可擴大聯邦醫療補助(Medicaid)，進一步吸引阿拉巴馬州和懷俄明州的保守派，促使他們考慮擴大政府健康計畫，讓那些現在收入太高無法申請聯邦醫療補助但同時收入又未達私人健康計畫的州民。

白宮23日盛大迎接ACA的11周年，拜登總統前往俄亥俄州，作為其「救援到了」(Help is here)的走訪行程之一，該活動旨在在擴大補助讓數千萬人負擔得起保費。

拜登簽署的「美國 救援法案」(American Rescue Plan)將是ACA通過以來首個重大變革；新補助只會延續兩年，而且緊急補助款需要一些時日才能送到民眾手中，不過幾乎所有保戶都符合補助資格。

支持ACA的消費者維權團體「美國家庭」(Families USA)執行董事艾薩西(Frederick Isasi)表示，聯邦政府和國會必須處理業界價格濫漲的問題。

目前全美約有3000萬人無健保，「凱瑟家庭基金會」最近預估，去年3月至9月雇主贊助健保的保戶減少200萬至300萬人，但其中約85%的人符合聯邦醫療補助或ACA補助。