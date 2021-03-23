我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

屈腿團身改做「棒式」 陸軍體測更「男女平等 」

記者張聲肇／綜合報導
陸軍22日宣布，許多人聞之變色的單槓屈腿團身項目即日起取消。(美聯社)
陸軍22日宣布，許多人聞之變色的單槓屈腿團身項目即日起取消。(美聯社)

陸軍當局22日宣布，許多人聞之變色的「單槓屈腿團身」(leg tug)項目即日起取消，改為同樣有效訓練核心肌群的平板支撐(plank)，並且採行新的體能評量制度，縮短男女性別和年齡少長之間的差別。

屈腿團身的合格標準是雙手握住單槓，躬身把膝蓋拉到平肩的高度，很多人，尤其女性，都做不到。平板支撐是瑜珈常見的動作，中文名為「棒式」，健身界名為撐高或撐舉，是訓練核心肌群最有效的方法之一。

軍方說，廢除屈腿團身改採平板支撐的目的，是讓健身標準更「性別與年齡」平等，以免女性和年長軍人在升遷任用時，增加一個不利的條件。

軍方領導人說，為了進一步落實上述目的，軍方也改用新的「分級評量」體能制度，從六項運動來測驗，及格為60分，最高100分，總分360為及格，600為滿分。此外，比較成績時，也是男女分開評比。

陸軍新兵訓練中心指揮官喜巴德少將(Lonnie Hibbard)說，新制培育也認知高於平均的體能表現，這是陸軍文化的本質。新制也確認男女之間的體能差異，泯除同一軍種之內兩性的直接競爭。

體能測驗既要符合戰鬥要求，又要改善全軍的體魄，一直苦惱軍方高層，經過多年的研究，決定廢除行之多年的伏地挺身、仰臥起坐和2哩長跑，改採更困難的健身項目，如舉重、擲鉛球、拖拉重物等。

軍方正要發布新的體能測驗辦法，卻發現造成男女與年齡成績差別的屈腿團身項目非廢棄不可。喜巴德說，不論男女，不及格人數最多的項目就是屈腿團身，年長軍人不及格最多的項目，也是這個。改採平板支撐，能撐兩分鐘算是及格。

陸軍22日宣布，許多人聞之變色的單槓屈腿團身項目即日起取消。(美聯社)
陸軍22日宣布，許多人聞之變色的單槓屈腿團身項目即日起取消。(美聯社)

健身

上一則

給拜登2頁忠告寫了什麼？川普只透露「想看到他做好」

下一則

非白人難進三軍官校？國會議員推薦軍校生 少數裔僅3成

延伸閱讀

二七廠故事說不完 健身大爺奪冠 激動慶祝

二七廠故事說不完 健身大爺奪冠 激動慶祝
雖獲川普特赦 陸軍前少校討勳章遭拒

雖獲川普特赦 陸軍前少校討勳章遭拒
紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟
洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全

洛杉磯縣健身房重啟兩樣情 有人冒雨去有人憂安全

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
圖為警方迅速掩護在超市內購物者緊急撤退。(Getty Images)

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

2021-03-22 22:36
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生