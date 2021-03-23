屈腿團身改做「棒式」 陸軍體測更「男女平等 」

陸軍22日宣布，許多人聞之變色的單槓屈腿團身項目即日起取消。(美聯社)

陸軍當局22日宣布，許多人聞之變色的「單槓屈腿團身」(leg tug)項目即日起取消，改為同樣有效訓練核心肌群的平板支撐(plank)，並且採行新的體能評量制度，縮短男女性別和年齡少長之間的差別。

屈腿團身的合格標準是雙手握住單槓，躬身把膝蓋拉到平肩的高度，很多人，尤其女性，都做不到。平板支撐是瑜珈常見的動作，中文名為「棒式」，健身 界名為撐高或撐舉，是訓練核心肌群最有效的方法之一。

軍方說，廢除屈腿團身改採平板支撐的目的，是讓健身標準更「性別與年齡」平等，以免女性和年長軍人在升遷任用時，增加一個不利的條件。

軍方領導人說，為了進一步落實上述目的，軍方也改用新的「分級評量」體能制度，從六項運動來測驗，及格為60分，最高100分，總分360為及格，600為滿分。此外，比較成績時，也是男女分開評比。

陸軍新兵訓練中心指揮官喜巴德少將(Lonnie Hibbard)說，新制培育也認知高於平均的體能表現，這是陸軍文化的本質。新制也確認男女之間的體能差異，泯除同一軍種之內兩性的直接競爭。

體能測驗既要符合戰鬥要求，又要改善全軍的體魄，一直苦惱軍方高層，經過多年的研究，決定廢除行之多年的伏地挺身、仰臥起坐和2哩長跑，改採更困難的健身項目，如舉重、擲鉛球、拖拉重物等。

軍方正要發布新的體能測驗辦法，卻發現造成男女與年齡成績差別的屈腿團身項目非廢棄不可。喜巴德說，不論男女，不及格人數最多的項目就是屈腿團身，年長軍人不及格最多的項目，也是這個。改採平板支撐，能撐兩分鐘算是及格。