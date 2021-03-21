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經濟政策「40年最糟」 前財長桑默斯：兩黨都該罵

編譯湯淑君／綜合20日電 
美國前財政部長桑默斯是傾民主黨的重量級經濟學家，但他批評美國當今的總體經濟政策是過去40年來「最不負責任」的。圖為他2015年在一項活動上發言。(Getty Images)
美國前財政部長桑默斯是傾民主黨的重量級經濟學家，但他批評美國當今的總體經濟政策是過去40年來「最不負責任」的。圖為他2015年在一項活動上發言。(Getty Images)

彭博資訊報導，美國前財政部長桑默斯(Lawrence Summers)警告，美國此時的總體經濟政策可謂過去40年來「最不負責任」，並指責民主、共和兩黨製造「巨大的」風險。

桑默斯20日接受彭博電視訪問時表示，美國財政政策展望更黯淡、疫後復甦將刺激需求，加上聯準會(Fed)表明至少未來兩年不升息，並持續讓資產負債表膨脹，「原本是點燃，現在變成引爆」通貨膨脹。

他接著說：「我認為，這些是我國過去40年來，最不負責任的總體經濟政策。我認為，基本上，這是受民主黨左翼的頑固，以及整個共和黨的頑固和完全不負責任的行為所驅使。」

桑默斯曾在前兩位民主黨總統(柯林頓與歐巴馬)的政府擔任要職，是傾民主黨的重量級經濟學家，但近來頻頻公開發言批評現任總統拜登的1.9兆元疫情紓困方案規模太大，可能觸動通膨一發不可收拾。

他在這次專訪中再次示警，認為美國正面臨「相當劇烈的財政與貨幣(政策)撞擊」。

桑默斯表示，美國有三分之一的機率會在未來數年見到通膨率加速上揚，陷入所謂的「停滯性通膨」(stagflation)；另有三分之一機率通膨不會爆發，因為Fed可能不得不用力踩煞車，大舉升息，把經濟推落瀕臨衰退；剩下的三分之一機率是，Fed和財政部聯手促成無通膨之虞的快速經濟成長。

他說：「但就此刻而言 ，更大的風險是，那種總體經濟政策將造成重大危險，比我記憶所及都來得嚴重。」

美國政府官員則反駁這種論調，堅稱拜登紓困方案的目標是救助因疫情衝擊經濟而受苦者，而且在失業人數仍高之際，不至於造成經濟過熱。Fed決策官員也大致呼應這種看法，強調此時財政支持不足的風險更大，並表示短期內無意收緊貨幣政策。

美國 民主黨 拜登

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