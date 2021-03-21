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推殘障兒跑馬拉松32年不間斷 傳奇人物霍伊特辭世

記者胡玉立／綜合報導
用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽傳奇人物迪克·霍伊特(左)，上周病逝麻州家中，享年80。圖為他2006年4月17日推著兒子參加波士頓馬拉松。(美聯社)
用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽傳奇人物迪克·霍伊特(左)，上周病逝麻州家中，享年80。圖為他2006年4月17日推著兒子參加波士頓馬拉松。(美聯社)

用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽及上千場其他競賽、啟發成千上萬名跑者的馬拉松傳奇人物迪克·霍伊特(Dick Hoyt)，17日在麻州自宅於睡夢中辭世，享壽80歲。

霍伊特與四肢癱瘓、腦性麻痺兒子瑞克(Rick Hoyt)自1980年首度報名參加波士頓馬拉松比賽，此後年年都可見到霍伊特以特製輪椅推著瑞克參賽的勵志身影，直到霍伊特2014年因健康因素退休

霍伊特原訂2013年賽後退休，但那年發生波士頓馬拉松爆炸案，父子倆未能完賽，次年他們又再跑了一回。2015年，霍伊特獲邀擔任比賽的大司禮官，以表彰他的成就。

得知霍伊特去世，主辦波士頓馬拉松賽事的波士頓田徑協會聲明表示，波士頓馬拉松偶像霍特去世，他們深感悲傷，「霍特體現了波士頓馬拉松運動員真諦，過去30多年他每逢愛國者紀念日(Patriot's Day)都表現出決心、熱情和愛。他不僅是激勵成千上萬人的粉絲最愛，更是忠實的朋友和父親，為自己與兒子瑞克一起從霍普金頓(Hopkinton)跑到波士頓共度美好時光而自豪。」

霍伊特的另兩位兒子羅斯(Russ Hoyt)和羅伯(Rob)將父親過世的消息傳達給瑞克。羅斯說，「他和我們每個人一樣傷心，他OK；但你可以從他身上看到，好像有人打他那樣。」

瑞克在2014年父親退休後仍持續參加波士頓馬拉松比賽，牙醫里昂斯(Bryan Lyons)2015年開始推著瑞克參賽。但去年6月里昂斯突然過世，享年50歲。

霍伊特二人隊(Team Hoyt)官網表示，迪克與瑞克父子檔最早的比賽是在1977年；瑞克在賽後對他父親說，「爸爸，當我跑步時，我覺得自己並非殘疾。」霍伊特父子共參加逾1000場競賽，包括鐵人兩項及鐵人三項；1992年在45天內完成3735哩跑步及自行車橫越美國壯舉。

2013年，波士頓馬拉松起跑線附近霍普金頓一所學校大門口，豎立了這對父子的雕像。

「我知道這樣說有點老套，但我想讓大家知道，我認為我的父親是個英雄，不僅因為他在馬拉松比賽中推著瑞克前行，更因為他是個偉大的父親，你什麼事都可以和他說，他激勵世人平等看待自己的每個兒女，無論殘疾。」羅斯表示，葬禮仍在安排中。

用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽及上千場其他競賽的馬拉松傳奇人物...
用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽及上千場其他競賽的馬拉松傳奇人物迪克·霍伊特，上周病逝麻州家中，享年80。圖為他2013年4月15日推著兒子參加波士頓馬拉松。(美聯社)
用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽傳奇人物迪克·霍伊特(左)，上周...
用輪椅推著腦性麻痺兒子參加過32年波士頓馬拉松賽傳奇人物迪克·霍伊特(左)，上周病逝麻州家中，享年80。圖為父子倆2013年7月17日在洛杉磯接受表揚。(美聯社)

波士頓 馬拉松 退休

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