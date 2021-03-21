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共和黨爆募人頭參選 助同黨拿佛州議員席次

編譯潘勛／綜合20日電
佛州參院議長辛普森(左)發表聲明，指共和黨佛州前州參議員僱請友人當人頭候選人吸票一事，支持檢方辦案。(美聯社)
佛州參院議長辛普森(左)發表聲明，指共和黨佛州前州參議員僱請友人當人頭候選人吸票一事，支持檢方辦案。(美聯社)

共和黨佛州前州參議員亞提列斯(Frank Artiles)因去年僱請友人亞列西斯‧羅德里奎茲(Alexis Pedro Rodriguez)當人頭候選人吸票，而在11月選舉擊敗民主黨候選人，但友人並沒住在選區，資金全來自亞提列斯，而違反佛州選舉法，兩人已雙雙被捕。

「紐約時報」報導，這起醜聞範圍有多廣、是否影響其他選舉、是否為共和黨有組織的行動，抑或只是利益團體打算影響選情，目前還不清楚。

亞提列斯去年5月15日電洽亞列西斯‧羅德里奎茲，詢問他是否還有屋子在邁阿密市郊的帕梅托灣村，如果是，那他打算把友人亞列西斯登記為候選人吸票，進而打敗民主黨候選人荷西‧羅德里奎茲(José Javier Rodríguez)州參議員。

時任機器零件商的亞列西斯‧羅德里奎茲財務有困難，便答應亞提列斯，出馬當人頭，換取5萬元的報酬，但他沒講自己住在距選區博卡雷頓(Boca Raton)很遠的地方，也沒透露競選資金得自亞提列斯。

結果亞提列斯的招數奏效，荷西‧羅德里奎茲在總投下的21萬5000票當中，輸給共和黨提名的伊蓮娜‧賈西亞(Ileana Garcia)僅32票；亞列西斯‧羅德里奎茲取得6382票，成功扮演攪局者。

荷西‧羅德里奎茲落選，對佛州民主黨打擊很大，2020年共和黨在佛州大勝。但檢方表示，荷西是敗給不法行動。

亞提列斯及亞列西斯‧羅德里奎茲18日到案而被捕，分別被控以違反競選獻金法等三級重罪，罪名還有共謀讓競選獻金超越法律限額、超額動用捐款及選舉申報不實。

但目前還有重重疑雲，比如這起陰謀的資金來自何處，共和黨佛州參議院議長已表示，黨與本案無關；資金是否與2020年另兩起佛州參議員選舉的髒錢有關，都不得而知；民主黨已呼籲賈西亞辭職，「她的勝選顯然蒙塵」，選舉應該重新舉辦。

但檢方表示，賈西亞的勝選與亞提列斯、羅德里奎茲的陰謀，兩者間找不到關聯；佛州參院議長辛普森(Wilton Simpson)與賈西亞聯合發表聲明，支持檢方辦案，但賈西亞應繼續服務選民。

佛州 共和黨 民主黨

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