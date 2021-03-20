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華府新聞博物館憲法「第一修正案」石板 費城憲法中心將接收

記者張筠／華盛頓報導
原來展示在華府新聞博物館的美國憲法「第一修正案」石板，今年夏天將搬至費城國家憲法中心。（記者張筠 / 攝影）
原來展示在華府新聞博物館的美國憲法「第一修正案」石板，今年夏天將搬至費城國家憲法中心。（記者張筠 / 攝影）

費城國家憲法中心(NCC)今年夏天將成為原展示在華府新聞博物館(Newseum)的美國憲法「第一修正案」大理石板的新家，該石板是新聞博物館之前的「門面擔當」，旨在提升美國公眾對新聞、言論自由的意識，並指導媒體行業的發展。

華府新聞博物館於2008年搬到連接白宮和國會之間的賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave.)上，走過11載歲月，記錄世界重大新聞事件並見證媒體行業的時代變化，不過該博物館因面臨巨大財務壓力，2019年底正式熄燈，博物館大樓轉賣給約翰霍普金斯大學(JHU)。

成立新聞博物館的國際性新聞媒體教育機構「自由論壇」(Freedom Forum)在轉賣博物館大樓時，決定不賣「第一修正案」大理石板；論壇主席紐哈特(Jan Neuharth)表示，該石板對美國公眾的新聞自由意識及媒體發展有重要意義，必須為它找一個新家。

新聞博物館成立的初衷為提高公眾對言論與新聞自由的意識，館藏全球重大新聞事件的文字、影音等資料，並有許多互動性展覽傳遞新聞自由的重要性；目前該館尚未確定新址，但在全球各地舉辦不同展覽，而「第一修正案」石板則已找到新家，這塊重50噸、有四層樓高的石板，今年夏天將到費城國家憲法中心。

國家憲法中心主席羅森(Jeffrey Rosen)表示，費城本是美國獨立紀念館(Independence Hall)和自由鐘(Liberty Bell)的所在地，該區域也擁有「美國歷史最悠久的廣場」之稱，而「第一修正案」是美國所有重要歷史事件的背景，石板來到費城後，民眾和遊客將能在此瀏覽、學習更多美國歷史，並促進公眾對當今新聞行業的思考及對歷史事件的反思。

博物館 美國 費城

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