「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎頒獎 3華裔學生進前10

馬州的錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，獲得第五名。（錢承磊提供）

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)17日晚在線上揭曉前十名得獎者並頒獎，來自馬州 的華裔 學生錢承磊、俄勒岡州的侯文駿、密西根州的余穎琪分別獲得第五、第八和第九名；韓裔學生崔永善(Yunseo Choi，音譯)憑藉匹配算法研究獲得第一名，贏得25萬元獎金。

今年有16名華裔學生入圍雷傑納隆科學獎的前40名，每名學生可獲2萬5000元獎金，前十名可再獲4萬元到25萬元不等的獎金。

第五名的錢承磊來自馬州洛克維爾，他研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，實現字段屬性(Field Properties)的最優化測量，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域，他獲得9萬元獎金。

俄勒岡州的侯文駿利用量子計算解決電腦科學領域的「背包問題」，獲得第八名。(主辦方提供)

第八名的侯文駿利用量子計算解決電腦科學領域眾所周知的「背包問題」(knapsack problem)，他不僅自己寫出一套新的量子算法，還設計了量子硬件用於其算法的中心組件(central component)，該作法此前從未有過，他因此贏得6萬元獎金。

密西根州的余穎琪獲得第九名，她研究紐約市新冠疫情的不平等，結果可望指導未來公共衛生方面的政策制定。(主辦方提供)

第九名余穎琪贏得5萬元獎金，她研究紐約市 新冠病毒在各區傳播與感染的不平等，利用建模傳播率、治癒率、死亡率，綜合住房、教育和就業狀況等因素，發現新冠病毒在社會經濟條件較差的社區傳播率和死亡率更高；她的研究結果已被納入國會新冠行動小組(Congressional Coronavirus Task Force)的「共識備忘錄」(Consensus Memorandum)，可望指導未來公共衛生方面的政策制定。

雷傑納隆科學獎是非營利組織Society for Science & the Public旗下項目，為美國歷史最悠久的年度高中生科學競賽，1942年西屋公司(Westinghouse)成為該競賽首個冠名贊助商，1988年英特爾公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止贊助，2016年5月起由雷傑納隆藥廠接手。