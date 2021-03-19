我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

邊界湧現移民 民主黨移民改革案恐胎死腹中

編譯郭宣含／綜合18日電
國安部長梅奧卡斯表示，當前邊界情況相當困難，但國家的價值與原則不會受到動搖。(美聯社)
國安部長梅奧卡斯表示，當前邊界情況相當困難，但國家的價值與原則不會受到動搖。(美聯社)

眾院18日通過「美國夢與承諾法案」移民法案，為「夢想生」及向美國申請「臨時保護身分」的外籍人士，提供入籍管道；但大量移民湧到美墨邊界引發諸多爭議，恐讓民主黨站不住腳。

拜登政府一直試圖將邊界情況歸為前朝川普政府的政策所致，共和黨則傾力要求拜登政府為日益增加的移民負起責任；國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)17日出面捍衛拜登總統的移民政策，17日出席眾院國家安全會議(National Security Council)時表示，拜登團隊會遵循「公平且人道」的作法妥善處理移民問題。

他承認「當前情況無疑相當困難，我們一整天都努力處理邊界問題」，也表示前總統川普的政策「違背我們堅持的價值與原則」。

根據海關及邊境保護局(CBP)數據，南部邊界的拘押人數在今年1月至2月增加28%至逾10萬人；DHS在16日表示，美國正逐漸追上過去20年在西南部邊界的拘捕人數。

邊界壓力正逐漸威脅民主黨未來推動移民法案的計畫；共和黨人表示，在邊界維持安全之前，拜登全面移民改革法案恐胎死腹中。

共和黨聯邦眾議員瑪麗亞．薩拉薩(Maria Salazar，佛州)代表南佛州西語裔社區，她17日在記者會上宣布共和黨的移民法案。

共和黨移民法案也提供夢想生公民權，但呼籲在邊界加強實質障礙，並加快驅逐有刑事犯罪紀錄的移民，好讓其他改革完成前確保邊界安全。

40名共和黨參議員17日也致信國會獨立監督機構「政府稽核處」(GAO)，要求該處限制拜登政府停建邊界高牆的權力。

移民 拜登 共和黨

上一則

暴風橫掃東南部 電視台緊急停工疏散員工

下一則

眾院通過「夢想生」法案 「無證農場勞工」法案預料也過關

延伸閱讀

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

貝塞拉任命通過 紐森須決定新檢察長

貝塞拉任命通過 紐森須決定新檢察長
中美高層對話前／中宣布俄外長下周訪華 頗有意味?

中美高層對話前／中宣布俄外長下周訪華 頗有意味?
美中會談登場 美議員致函拜登 籲重申對台承諾

美中會談登場 美議員致函拜登 籲重申對台承諾

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
喬治亞州切羅基郡警長辦公室16日晚間宣布，警方在亞特蘭大南部約150哩的克瑞斯普郡，逮捕涉嫌按摩院8死槍案的21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)。(電視截圖)

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

2021-03-17 00:11
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑