邊界湧現移民 民主黨移民改革案恐胎死腹中

國安部長梅奧卡斯表示，當前邊界情況相當困難，但國家的價值與原則不會受到動搖。(美聯社)

眾院18日通過「美國夢與承諾法案」移民 法案，為「夢想生」及向美國申請「臨時保護身分」的外籍人士，提供入籍管道；但大量移民湧到美墨邊界引發諸多爭議，恐讓民主黨站不住腳。

拜登 政府一直試圖將邊界情況歸為前朝川普政府的政策所致，共和黨 則傾力要求拜登政府為日益增加的移民負起責任；國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)17日出面捍衛拜登總統的移民政策，17日出席眾院國家安全會議(National Security Council)時表示，拜登團隊會遵循「公平且人道」的作法妥善處理移民問題。

他承認「當前情況無疑相當困難，我們一整天都努力處理邊界問題」，也表示前總統川普的政策「違背我們堅持的價值與原則」。

根據海關及邊境保護局(CBP)數據，南部邊界的拘押人數在今年1月至2月增加28%至逾10萬人；DHS在16日表示，美國正逐漸追上過去20年在西南部邊界的拘捕人數。

邊界壓力正逐漸威脅民主黨未來推動移民法案的計畫；共和黨人表示，在邊界維持安全之前，拜登全面移民改革法案恐胎死腹中。

共和黨聯邦眾議員瑪麗亞．薩拉薩(Maria Salazar，佛州)代表南佛州西語裔社區，她17日在記者會上宣布共和黨的移民法案。

共和黨移民法案也提供夢想生公民權，但呼籲在邊界加強實質障礙，並加快驅逐有刑事犯罪紀錄的移民，好讓其他改革完成前確保邊界安全。

40名共和黨參議員17日也致信國會獨立監督機構「政府稽核處」(GAO)，要求該處限制拜登政府停建邊界高牆的權力。