眾院通過「夢想生」法案 「無證農場勞工」法案預料也過關

國會眾院18日傍晚以228票對197票通過「美國夢與承諾法案」，提供為「夢想生」等外籍人士申請入籍管道；眾院議長波洛西(左)等眾議員在投票前發表談話。(美聯社)

在民主黨籍聯邦眾議員推動下，「美國 夢與承諾法案」(Dream and Promise Act)18日在眾院以228票對197票通過表決，為「夢想生 」及向美國申請「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)的外籍人士，提供申請入籍管道；不過這項法案預料會在參院鎩羽。

根據「美國夢與承諾法案」，童年時期被以非法入境方式帶到美國，全美估計約200萬名「夢想生」(Dreamers)，將有機會申請入籍。法案提案人、民主黨加州聯邦眾議員洛貝爾-阿爾德(Lucille Roybal-Allard)說，這項法案堪稱跨出重要一步，終結長久以來折磨夢想生的恐懼及不確定感。

來自十多個國家，向美國申請「臨時保護身分」的無證移民 ，同樣也有機會申請入籍；這些移民因為故鄉發生動亂或天災而遠走他鄉，某些移民在1990年代便來到美國。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，拜登總統大規模移民改革法案命運未卜之際，眾院先採化整為零策略，逐項處理移民改革。根據統計，這項法案總共可為將近450萬名移民提供入籍管道。

「美國夢與承諾法案」如果在參院也能過關，將是民主黨移民改革一大勝利；前總統歐巴馬任內在2012年推出俗稱「夢想生」計畫的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)，後來幾年民主黨一直嘗試為「夢想生」爭取身分合法化。

美聯社報導，為100多萬目前在美國農場工作無證勞工提供合法身分的「農場勞動力現代化法案」(Farm Workforce Modernization Act)，預計很快也將在眾院通過。根據估計，無證農工占全美農業勞工總數約一半。

不過，這兩項法案都面臨共和黨國會議員反對，反對理由則是應先解決美墨邊境出現大批無證移民的迫切問題，然後才推動移民法案立法。

美聯社指出，眾院移民改革法案在參院過關的希望不大，兩黨目前在參院各有50席，法案若要通過表決，至少要有10名共和黨參議員倒戈。