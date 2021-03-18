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康州車庫拍賣35元買瓷碗 竟是明朝永樂珍品拍出72.2萬

編譯周芳苑／綜合17日電
康州一戶人家車庫拍賣以35元賣出一個瓷碗，沒想到這是15世紀明朝永樂皇帝時期珍貴瓷碗，17日蘇富比拍賣公司以72萬2000元拍賣成交。(美聯社)
康州一戶人家車庫拍賣以35元賣出一個瓷碗，沒想到這是15世紀明朝永樂皇帝時期珍貴瓷碗，17日蘇富比拍賣公司以72萬2000元拍賣成交。(美聯社)

康州一戶人家車庫拍賣時賣出一個瓷碗，僅35元，沒想到是15世紀明朝永樂年間的珍品，蘇富比拍賣公司(Sotheby's)17日以72萬2000元落槌成交。

蘇富比在亞洲周活動拍賣各式中國藝術品，其中有個小白碗，上面有藍色花朵和其他圖案，目前所知全球僅存七只這樣的珍貴骨董碗。買賣雙方名字都未透露。

蘇富比之前為這件文物估價，約30萬至50萬元，17日拍賣時有15個競標，起價由一名競標者在網路上開出20萬元，最終由另一人電話競標，58萬元成交；加計各種費用後，官方買價為72萬2000元。

蘇富比說，一位骨董發燒友去年在康州紐黑文(New Haven)逛車庫拍賣，無意間買下這件藝術品，透過電郵將照片和相關訊息傳給蘇富比，請求估價。

蘇富比中國藝術品負責人安琪拉‧麥卡提爾(Angela McAteer)說，這個極罕見花卉碗的拍賣故事是中國藝品專家夢寐以求的。

蘇富比專家親眼看到碗便足可證實屬於1400年代文物，未經科學檢驗，只靠專家訓練有素的眼睛和雙手判定，碗摸起來光滑，釉面如絲般柔滑，顏色和圖案是那時代的特色。

碗所屬年代是明朝永樂皇帝在位時，為永樂宮廷製作；蘇富比說，永樂宮廷為景德鎮瓷窯注入新風格，拍賣成交的碗是典型永樂時期產品。

碗形狀似蓮花芽或雞心，碗內底部有紀念章，四葉圖案環繞花朵，碗外有四朵蓮花、牡丹、菊花和石榴花，碗內、外也有精細圖案。

麥卡提爾說，目前全球所知另有六個這樣的碗，在博物館裡，台北故宮博物院、倫敦博物館、德黑蘭伊朗國家博物館各有兩個。

至於拍賣成交的這個碗怎會出現在康州民宅車庫拍賣，仍是個謎，因此碗大可成為傳家寶。

拍賣 博物館 中國

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