聯邦諮詢專家：糖尿病篩檢 應提前至35歲

聯邦健康諮詢團隊「美國預防醫學工作小組」建議，糖尿病及糖尿病前期篩檢應提前到35歲，比之前建議提早五年。圖為一名護士教病人注射胰島素。(Getty Images)

聯邦健康諮詢團隊─美國預防醫學工作小組(The U.S. Preventive Services Task Force)16日建議，糖尿病 及糖尿病前期篩檢 應提前到35歲，比之前建議提早五年；一旦定案，全美絕大多數私營保險業者必須讓投保人免費驗血進行血糖測試。

這個由獨立醫療機構組成的團隊估計，全美18歲或以上的成年人中，13%患糖尿病，而34.5%符合糖尿病前期要件；身患糖尿病的人中，21.4%不知情，而年輕時篩檢可避免嚴重併發症。

糖尿病是導致腎衰竭和失明新病例的主要元凶、也是全美第七大死亡原因，但及早診斷可預防嚴重併發症；糖尿病患者如感染新冠病毐 ，衍生重症的風險也大得多。

麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)醫療決策小組主任巴瑞(Michael J. Barry)說，之所以降低建議篩檢年齡是因為年輕人肥胖 率比過去更高。身高體重指數(body-mass index)超過25的人被認為是超重，數值30或更高的人是肥胖；美國肥胖率為42.4%，高於1999-2000年的30.5%。

巴瑞說，建議草案也將推薦進行空腹血糖測試(fasting plasma glucose test)或糖化血紅蛋白測試(hemoglobin A1C test)，兩種測試成本約60元；第三個建議測試是糖耐力測試(oral glucose tolerance test)，耗時二到三小時。

工作小組建議70歲之前都要篩檢；巴瑞說，針對孕婦，工作小組將另提建議；此外，飲食、運動等已被證明可預防或延緩糖尿病。