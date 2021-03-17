被控赴伊朗賣情報 前軍人拿不到補償金興訟

前陸戰隊員赫克馬提遭伊朗囚禁刑虐，2016年獲釋後，遲遲未獲政府補償，經探知原來是聯邦調查局(FBI)懷疑他去伊朗是想兜售機密情報，赫克馬已委託律師興訟，盼司法能還他公道。(美聯社)

前陸戰隊戰員赫克馬提(Amir Hekmati)因遭伊朗 囚禁刑虐，2016年獲釋後，依政府基金規定得取得2000萬元補償，但遲遲未能領取，經探知原來是聯邦調查局(FBI)懷疑他去伊朗是想兜售機密情報，赫克馬提認為指控既荒唐又污辱人格，已委託律師興訟，盼司法能還他公道。

美聯社16日報導，赫克馬提在2016年獲釋，當時政府高層包括時任副總統的拜登 、前國務卿柯瑞讚美為外交突破；依法他可取得政府補償。

美聯社閱覽最近遞交法院的文件，發現赫克馬提拿不到補償金的原因，在聯調局懷疑他2011年前往伊朗，用意是想出賣機密給德黑蘭，因此無權取得補償金。赫克馬提強烈否認此一指控，同時也沒遭逢刑事指控，另興訟挑戰補償金主管的結論為誣衊。

美聯社認為，聯調局的懷疑有助於了解為何官方一直不付補償金給赫克馬提，彌補他囚禁期間受到的酷刑煎熬，也玷污一個美國公民 、陸戰隊員兼伊拉克戰爭退伍軍人的名譽。

官方文件顯示，聯調局對赫克馬提前往伊朗意欲何為，正反看法極其矛盾，另對他是否有權取得補償金，幕後爭辯硝煙四起。

赫克馬提在宣誓聲明中表示，說他想賣情報給伊朗的指控既荒唐又污辱人格；其律師也指責官方的懷疑，如聯調局文件、補償基金主管信件所列，毫無根據，只憑道聽塗說。

律師吉爾伯特(Scott Gilbert)表示，就赫克馬提的案件，官方應該給錢，不然就閉嘴；政府若相信能立案，那就起訴、審判赫克馬提，但政府沒那麼做，原因是根本不能，沒有足夠事證。

文件顯示，赫克馬提2011年遭伊朗拘禁後，官方便調查他，而他2016年獲伊朗釋放後，聯調局也以間諜罪嫌偵辦他，細節詳載於數百頁的文件中，但聯邦檢察官並未起訴赫克馬提。

赫克馬是伊朗移民之子，遭懷疑的原因之一，是聯調局電腦專家說他受僱於國防部分析阿富汗情資期間，取閱數百頁有關伊朗的機密文件，踰越職權，但赫克馬提表示，他公開研究伊朗，是想培養專業，了解伊朗對阿富汗的影響力；前往伊朗是為探視生病的祖母，竟遭伊朗拘禁刑求。