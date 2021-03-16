槓上了 科州宣導「無肉日」 內州回敬「愛肉日」

內布拉斯加州長瑞克茨15日抨擊鄰州科羅拉多州長鼓勵人們每周素食一日的宣導，聲稱那是「直接攻擊我們的生活方式」，他還簽署一道內州「愛肉日」的州長令。(美聯社)

素食、肉食之爭15日上演到州長層級。內布拉斯加州 長瑞克茨(Pete Ricketts)15日抨擊鄰州科羅拉多州 長鼓勵人們每周素食一日的宣導，聲稱那是「直接攻擊我們的生活方式」，他同時簽署一道內州「愛肉日」的州長令。

美聯社報導，瑞克茨找來州內肉品、農業及餐飲業領袖，眾人抱團，宣布15日為內州「愛肉日」；刻意選在這一天，是因為科羅拉多州長波利斯(Jared Polis)2月下旬在動物權團體力挺下，簽署無拘束力的州長聲明，宣布科州當天為「無肉日」。

共和黨籍瑞克茨在州首府奧馬哈一家肉類專賣店召開記者會表示，肉類富含營養，是由食物攝取蛋白質的重要來源，另外牛肉生產是內州最大產業；科州搞「無肉日」，「直接攻擊我們州內的生活方式」。

內州農業廳長威爾曼(Steve Wellman)也表示，農業支撐內州四分之一就業機會，每年產值210億元；僅肉製品每年產值就達約120億元，本產業持續成長中。

威爾曼指出，農業興旺，內州就有好日子；農業是內州的心臟及靈魂，內州年復一年能運作，靠的便是4萬5700戶務農家庭。

「無肉日」創始於1985年，由「農田牲口權運動」(Farm Animal Rights Movement)推動，用意在鼓勵非素食民眾考慮一下，改採只吃植物的膳食。民主黨籍的波利斯本人也吃肉，他推動「無肉日」，也遭到州內農場主、某些地方政府及保守派團體的批評。

農田牲口權運動主張，素食有益健康，另研究指出，素食可減低心臟病 、中風、癌症、糖尿病等慢性病的風險。

但肉類在內州可是大事；內州宣布每年5月為「牛肉月」，還把寫有「牛肉州」的車牌賣給汽機車主。

瑞克茨表示，想除掉美國牛肉，就削弱國家食品安全，以及健康飲食的重要部分，另摧毀對內州極其重要的產業。