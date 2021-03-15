我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

西斯塔莉安 奪葛萊美最佳新人

記者顏伶如／綜合報導
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為獲九項提名的樂壇天后碧昂絲(右)和獲六項提名的流行天后泰勒絲。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為獲九項提名的樂壇天后碧昂絲(右)和獲六項提名的流行天后泰勒絲。(美聯社)

第63屆葛萊美頒獎典禮(Grammy Awards)14日晚間登場，由「每日秀」(The Daily Show)脫口秀主持人特雷弗諾亞(Trevor Noah)主持。如同疫情期間其他好萊塢頒獎盛會一樣，洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)典禮現場並沒有觀眾。

觀眾可以從派拉蒙影業(Paramount)的數位串流服務Paramount+收看葛萊美典禮，老字號娛樂電視節目「娛樂今夜」(Entertainment Tonight)也提供現場直播。

饒舌女星梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)拿下典禮頒發的第一個獎項年度最佳新人獎。戴著橘色口罩的她在領獎時說：「我不想哭。這一年真的很不容易，我們撐過來了。」

饒舌歌手壞痞兔(Bad Bunny)、流行天后泰勒絲(Taylor Swift)、英國歌手杜娃黎波(Dua Lipa)、梅根西斯塔莉安都在今年典禮中演出。

流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年共有九項入圍，在所有入圍者中居冠。杜娃黎波、泰勒絲、饒舌歌手羅迪里奇(Roddy Rich)則各有六項提名。

在典禮前預先頒發的獎項中，碧昂絲與梅根西斯塔莉安合作的單曲「野蠻人」(Savage)獲得年度最佳饒舌演出。碧昂絲與九歲女兒布露艾薇卡特(Blue Ivy Carter)合作的「棕皮膚女孩」(Brown Skin Girl)則贏得最佳音樂錄影帶。

美聯社報導，布露艾薇卡特因此成為葛萊美歷史上年紀第二輕的得獎人。

這兩個獎項到手，讓碧昂絲累計葛萊美獎座已有26座，距離女歌手得獎最高紀錄保持者、擁有27座葛萊美獎的鄉村歌手艾莉森克勞斯(Alison Krauss)只有一步之遙。

藍調歌手約翰傳奇(John Legend)的「偉大的愛」(Bigger Love)獲最佳節奏藍調專輯，鼓擊樂團(The Strokes)的「新異類」(The New Abnormal)勇奪最佳搖滾專輯。

第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為非裔繞舌歌手DaBaby在台上表演...
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為非裔繞舌歌手DaBaby在台上表演。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為主持人特雷弗諾亞。(美聯社)
第63屆葛萊美頒獎典禮14日在洛杉磯舉行。圖為主持人特雷弗諾亞。(美聯社)

碧昂絲 梅根 入圍

上一則

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

延伸閱讀

衝突還沒完 傳梅根要王室交出她被控霸凌員工證據

衝突還沒完 傳梅根要王室交出她被控霸凌員工證據
葛萊美／碧昂絲、泰勒絲雙破紀錄 「我無法呼吸」奪年度歌曲

葛萊美／碧昂絲、泰勒絲雙破紀錄 「我無法呼吸」奪年度歌曲
英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路
英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(Getty Images)

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

2021-03-11 22:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到