我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億706萬劑疫苗 27%成人接種

加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭州州長霍根(右)與韓裔妻子金有美出席猶太教「光明節」活動。(美聯社)
馬里蘭州州長霍根(右)與韓裔妻子金有美出席猶太教「光明節」活動。(美聯社)

馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)14日針對亞裔在疫情期間遭受種族歧視的問題表示，他的家人在過去這一年也感受到種族歧視。霍根的妻子金有美(Yumi Hogan)是韓裔，他表示，那些對亞裔的攻擊「令人髮指」、「無法接受」。

「我的妻子、我的三個女兒和我的孫子都是亞裔，他們都感受到歧視。」霍根向有線電視新聞網(CNN)說，「我們對此感同身受。我女兒有時因此不敢來拜訪我們，有些人最好的朋友在雜貨店遭到騷擾或被人斥罵，被人稱作『中國病毒』，儘管他們來自南韓和生長在美國」。

霍根讚揚拜登總統11日在疫情一周年紀念日首度發表電視黃金時段全國演說時，特別譴責針對亞裔的仇恨犯罪；拜登當時強調「這大錯特錯、不符合美國價值，必須停止」。霍根表示，「我們必須控制這種事。我希望有更多人挺身而出。我感謝總統的講話」。

紐約市長白思豪(Bill De Blasio)也在14日向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，針對亞裔的仇恨犯罪在紐約市以令人憂心的頻率不斷發生，既「可怕和令人作嘔」。

與此同時，CNN「國情咨文」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)提到，衛生當局曾要求州長在疫苗接種進程緩慢之際，維持原有防疫措施，霍根在訪談中為馬州宣布鬆綁的決定做出辯護。

霍根指出，馬里蘭州新增病例、住院率和確診率均呈下降趨勢，因此上周他允許全州放寬對餐館、酒吧和大多數企業的人數容量限制，並允許大型場所重新開放一半容量。霍根說，「我們沒有取消限制。我們是放寬了容量限制，但我們保留了戴口罩和保持社交安全距離的最嚴格防疫措施。許多州都改了這些作法，我們沒有」。

他說，「我認為我們採取了平衡之道，既努力確保人民安全，也讓部分人重新工作並幫忙支持一些小型企業」。

塔珀還問霍根，是否責怪前總統川普在力挺接種疫苗方面，態度猶豫不決。霍根答道，「我認為他的訊息確實沒有任何幫助。在戴口罩和疫苗方面，他沒有說得夠強夠大聲」。

亞裔 種族歧視 紐約市

上一則

川普私下議論梅根：早說過她不好

下一則

西斯塔莉安 奪葛萊美最佳新人

延伸閱讀

亞裔妻子到孫子疫情期間遭種族歧視 州長女婿也怒了

亞裔妻子到孫子疫情期間遭種族歧視 州長女婿也怒了
「拜登接手殘破制度」 波洛西批川普造成邊界移民危機

「拜登接手殘破制度」 波洛西批川普造成邊界移民危機

葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默

葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默
拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

2021-03-07 19:09
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

2021-03-09 11:10
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55
拜登總統11日晚在美國因新冠疫情而實施封鎖措施一周年之際，發表黃金時段電視講話，承諾將加快疫苗接種和推動經濟復甦。(Getty Images)

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

2021-03-11 22:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情

被元配女兒呼巴掌 林月雲缺席邱嘉雄喪禮有內情
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到