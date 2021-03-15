疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

馬里蘭州州長霍根(右)與韓裔妻子金有美出席猶太教「光明節」活動。(美聯社)

馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)14日針對亞裔 在疫情期間遭受種族歧視 的問題表示，他的家人在過去這一年也感受到種族歧視。霍根的妻子金有美(Yumi Hogan)是韓裔，他表示，那些對亞裔的攻擊「令人髮指」、「無法接受」。

「我的妻子、我的三個女兒和我的孫子都是亞裔，他們都感受到歧視。」霍根向有線電視新聞網(CNN)說，「我們對此感同身受。我女兒有時因此不敢來拜訪我們，有些人最好的朋友在雜貨店遭到騷擾或被人斥罵，被人稱作『中國病毒』，儘管他們來自南韓和生長在美國」。

霍根讚揚拜登總統11日在疫情一周年紀念日首度發表電視黃金時段全國演說時，特別譴責針對亞裔的仇恨犯罪；拜登當時強調「這大錯特錯、不符合美國價值，必須停止」。霍根表示，「我們必須控制這種事。我希望有更多人挺身而出。我感謝總統的講話」。

紐約市 長白思豪(Bill De Blasio)也在14日向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示，針對亞裔的仇恨犯罪在紐約市以令人憂心的頻率不斷發生，既「可怕和令人作嘔」。

與此同時，CNN「國情咨文」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)提到，衛生當局曾要求州長在疫苗接種進程緩慢之際，維持原有防疫措施，霍根在訪談中為馬州宣布鬆綁的決定做出辯護。

霍根指出，馬里蘭州新增病例、住院率和確診率均呈下降趨勢，因此上周他允許全州放寬對餐館、酒吧和大多數企業的人數容量限制，並允許大型場所重新開放一半容量。霍根說，「我們沒有取消限制。我們是放寬了容量限制，但我們保留了戴口罩和保持社交安全距離的最嚴格防疫措施。許多州都改了這些作法，我們沒有」。

他說，「我認為我們採取了平衡之道，既努力確保人民安全，也讓部分人重新工作並幫忙支持一些小型企業」。

塔珀還問霍根，是否責怪前總統川普在力挺接種疫苗方面，態度猶豫不決。霍根答道，「我認為他的訊息確實沒有任何幫助。在戴口罩和疫苗方面，他沒有說得夠強夠大聲」。