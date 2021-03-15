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電競獎學金男女不平等 90%給男生

編譯林育正／綜合14日電
全美約有逾四成電玩玩家為女性，但近九成電競獎學金由男學生獲得。圖為愛阿華州波夕州立大學電競校隊教練(右)監督一名女學生比賽。(美聯社)
全美約有逾四成電玩玩家為女性，但近九成電競獎學金由男學生獲得。圖為愛阿華州波夕州立大學電競校隊教練(右)監督一名女學生比賽。(美聯社)

近年掀起的電競熱潮讓不少大學也紛紛成立校隊，不過據美聯社調查，儘管全美約有41%的電玩玩家為女性，但近90%的電競獎學金由男學生獲得。

美聯社向56所公立大學詢問192位參加全國大學電競協會(National Association of Collegiate Esports)的名單與獎學金資料。多間學校表示，雖然電競賽事為校隊層級，在校內卻不受完整校隊規範運作，許多資料仍不齊全。多間學校拒絕提供資料，或忽略美聯社的請求。

不過即使樣本數較小，仍顯示電競的性別差距。在27個公立大學的電競校隊名單中，男性選手占了90.4%，拿走88.5%的獎學金。但根據娛樂軟體協會(Entertainment Software Association)調查，有41%的電玩玩家為女性。更何況電競不如傳統運動項目，男女在體能上有極大的差距。

美聯社調查發現，電競校隊平均30人，賽事數量介於六至83場，約有四分之一成員領有獎學金。未來電競賽事在大學仍有成長空間，尤其新冠肺炎疫情更是一大催化劑。去年的電競觀眾數來到4億9500萬元，成長幅度約12%，賽事收入首度超過10億元。

女性在電玩上較為弱勢有不少原因，其中就有不少女性玩家在「英雄聯盟」(League of Legends)中遭受男性玩家騷擾。

不過目前電競並未像傳統運動項目，有全國大學運動協會(NCAA)般的規範組織，確保資源不因性別而有分配不均的現象。

一般運動中，教育法修正案第九條(Title IX)確保大學體育部門給予男女運動員平均資源，嚴禁性別歧視等。但目前許多學校的電競校隊，卻不像傳統校隊隸屬體育部門管轄。

國家婦女法律中心(National Women's Law Center)資深顧問妮娜‧喬德里(Neena Chaudry)表示：「如果學校要增設電競校隊，不論是否隸屬體育部門，都應效法其他運動校隊，設法解決女性可能面對的騷擾和其他形式的歧視。」

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