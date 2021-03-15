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川普私下議論梅根：早說過她不好

編譯潘勛／綜合14日電
哈利王子及其妻子梅根馬克爾日前接受歐普拉專訪後，據悉前總統川普曾私下議論而不願公開批評。(美聯社)
哈利王子及其妻子梅根馬克爾日前接受歐普拉專訪後，據悉前總統川普曾私下議論而不願公開批評。(美聯社)

前總統川普的前顧問米勒(Jason Miller)上節目表示，川普看完哈利王子及其妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)接受歐普拉專訪後，當下的反應是「早就說過她(指梅根)不好」，但想了想，不願公開批評梅根，原因是怕自己落得跟英國名嘴摩根(Piers Morgan)同樣下場，遭挺梅根一夥「抹殺」。

「每日郵報」14日報導，米勒上巴農(Steve Bannon)的「戰情室」(War Room)節目說，川普親口對他講，梅根人不好，現在大家都瞧見了；川普顯然還向米勒表示，自己可以對哈利夫婦受訪「小小搞點新聞」，只是轉念想想，對自己恐非最有利。

米勒轉述川普講，大家曉得若出聲反對梅根，自己就會被「抹殺」，名嘴摩根就是最好例子；梅根是「早安不列顛」(Good Morning Britain)節目主持人，但在直播時與來賓吵嘴，來賓講摩根把梅根「說得一文不值」，節目播出之後，摩根便辭職；據轉述，川普形容自己與摩根「站同一邊」。

摩根在節目上批評官銜薩塞克斯公爵夫人的梅根誇大自己輕生的念頭，以及英國王室的種族歧視；摩根另表示，自己會丟飯碗，全因拒絕為自己講的話而道歉。

英國媒體監管機關通訊管理局(Ofcom)表示，哈利夫婦受訪節目播出後，收到4萬1000多件申訴，抗議梅根講的話。

米勒表示，川普跟他講，「摩根最棒最偉大，但挺梅根一夥進而想抺殺他，只因他批評了梅根」。

川普並非第一次槓上梅根。梅根在2016年總統選舉前便砲轟川普「有厭女情結」、「愛搞分裂」，而川普反唇相稽說，「以前不曉得她這麼賤」。但川普隨後澄清自己指的是梅根講的話令人作嘔。

2020年9月，川普在白宮記者會上說，自己不是「梅根粉」；川普口出此語之前，哈利王子與梅根暗示，2020總統選舉要挺拜登，川普當時還說，自己不避諱那麼說，想來梅根也有耳聞，不過自己要祝哈利王子好運，娶到那樣的老婆，運氣再不好就完蛋了。

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