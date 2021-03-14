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柏克萊加大畢業 律師轉行演唱 顧忠光入圍葛萊美獎

記者吳淑梅╱密蘇里州報導
顧忠光手執葛萊美入圍獎牌和通知書。(顧忠光提供)
顧忠光手執葛萊美入圍獎牌和通知書。(顧忠光提供)

第63屆葛萊美獎(2021 Grammy Award)訂於14日舉行頒獎典禮，華裔音樂家顧忠光(Austin Ku)入圍今年的最佳音樂劇專輯首席獨唱獎項(Principal Soloists，Best Musical Theater Album) 。顧忠光是新百老匯音樂劇 「Soft Power」原聲帶主要演唱家，在音樂劇領域獲得葛萊美獎評審團的肯定和讚揚，他從律師轉行成為專業表演藝術者，交出一份亮麗成績單。

顧忠光出生於密蘇里州聖路易市，六歲時就展露音樂才華，學習小提琴和鋼琴，高中時加入學校戲劇和合唱團，並以前五名的優秀成績畢業。

顧忠光高中畢業後進入休士頓萊斯大學(Rice University)音樂學院就讀，主修歌劇聲樂表演，並擔任該校交響樂團小提琴手，副修亞洲研究，也以優異成績畢業。

顧忠光隨後聽從父母建議，繼續到柏克萊加大法學院攻讀，並取得律師執照；但他熱愛表演藝術，即使在法學院期間，仍參與校內外多項演出，並曾獲得舊金山Tonry Talent代表，同時還擔任模特兒工作。

他畢業後進入律師事務所上班，當了一年律師後，最終還是放棄這份工作，重新回到最愛的「表演藝術」。

他單槍匹馬跑到紐約，為演唱事業奮力一搏，多年的努力加上天分，顧忠光成為美國三個主要表演藝術團體「演員協會」、「美國聯邦電視廣播藝人協會」和「美國職業演員及舞臺經理協會」的正式會員，也設有自己的官方網站：www.austin-ku.com。

顧忠光的父親顧石生、母親康閨萍皆來自台灣。葛萊美獎是美國及全球四個主要表演藝術獎項之一，相當於電影界的奧斯卡金像獎、電視界的艾美獎以及劇場界的東尼獎。

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