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24歲男搭機 竟不戴口罩 還在位子上尿尿

記者邵敏、編譯林育正／綜合報導
一名乘客在飛往丹佛的客機上拒戴口罩隨地小便並攻擊空服員，落地後被捕。(unsplash.com)
一名乘客在飛往丹佛的客機上拒戴口罩隨地小便並攻擊空服員，落地後被捕。(unsplash.com)

24歲的科羅拉多州男子葛來爾(Landon Grier)，9日搭乘阿拉斯加航空班機從西雅圖飛往丹佛，在飛行途中拒絕戴口罩，之後在機艙內小便並攻擊乘務員；飛機落地後他當場被捕，目前被聯邦指控干涉機組和乘務員，最高可判入獄20年、罰款25萬元。

科羅拉多州地區檢察官辦公室透露，24歲的葛來爾登上班機後，儘管空服員要求他戴上口罩近十次，他都不願配合；根據FBI探員丹尼爾(Martin Daniell III)的證詞，葛來爾甚至三次出手攻擊空服員。

隨後有乘客向空服員求救，葛來爾在座位上「解放」；他被要求坐下後，卻不把生殖器收進褲子裡，空服員再次上前勸導，他卻說「我要尿尿」。

一位女性乘客說，葛來爾尿在機上提供的紙袋中，隨後空服員為附近的乘客重新安排座位。

葛來爾告訴檢調人員他在阿拉斯加金礦礦場工作，但因工作造成身體疼痛，喝了四、五罐啤酒和幾杯烈酒後，吃了顆止痛藥。法院陳述書寫道：「他說他當時在飛機上睡著，卻被空服員吵醒，被指控在座位上解放。他表示不記得有打空服員，也不知道他在飛機上解放。」

葛來爾最終以妨礙空服員遭到控罪，最高面臨20年的刑期和25萬元罰金。他於11日出庭，以1萬元保釋金獲釋，下一次出庭日期為本月26日。

阿拉斯加航空發布聲明表示：「我們絕不容忍這樣的行為在我們的航班上或者機場的任何地方發生。」

科羅拉多州 機場 西雅圖

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