密西根弗林特水污染案6.4億和解 律師索32%費用

密西根弗林特水污染事件的律師們為受害者達成6.41億元和解之餘，要求法官為其多年來的工作預留高達32%費用。

根據上周提報的法庭文件，如果獲准，與密西根州 弗林特地區、醫院及工程公司達成協議的數十名律師將可獲得2.02億元服務費、以及700萬元支出款項。

律師們指出，為了這些被法院稱為複雜和訟訴激烈的案件，原告法律顧問共同努力，已完成6.125億元部分和解，堪稱里程碑，律師團隊工作五年以上， 沒有任何酬勞而得到非凡成果。

水污染事件當時的密西根州長史奈德(Rick Snyder)團隊允許弗林特地區2014、15年使用弗林特河(Flint River)水源，無需防腐處理，結果，斷掉的舊管道鉛滲漏並流經水龍頭，這個以黑人為主的城市深受其害，被當成環境種族主義 的一個例子。

此外，專家也將軍團桿菌病疫情 (Legionnaires’ disease)歸咎於弗林特水污染，在弗林特地區至少造成12人死亡。

密西根州已為水污染事件和解支付6億元；總檢察長內塞爾(Dana Nessel)說，她不會針對律師應收取多少錢公開表態。

在接下來幾個月中，地方法院法官利維(Judith Levy)將決定要依和解案為律師提供多少資金。

根據協議，弗特林地區每個接觸水的兒童、可證明受傷害的成人、某些企業主以及付水費的所有人都能獲得賠償。弗林特地區2015年秋季回歸底特律供水機構，當時一名醫生公開報告弗林特兒童含鉛量升高。

弗林特居民代表律師說，和解所得80%款項將支付給污染水被飲用時年紀18歲以下的人，因軍團桿菌病而死的人將有資格獲30萬至150萬元。

史奈德和另八人在弗林特水污染醜聞中被定罪。