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重返夏令時間 3/14凌晨2時起 時鐘撥快1小時

記者胡玉立、編譯郭宣含／綜合報導
14日凌晨2點，時鐘將撥快一小時，以重返夏令日光節約時間。(美聯社)
14日凌晨2點，時鐘將撥快一小時，以重返夏令日光節約時間。(美聯社)

14日凌晨2時重返夏令日光節約時間(DST)，時鐘將撥快一小時；兩黨聯邦參議員本周已再度聯名重提「陽光保護法案」(Sunshine Protection Act)，要求放棄每年11月至3月只使用四個月的「標準時間」，全年保持夏令時間，這樣美國人到11月時就不用再把時鐘往後調一個小時；這項構想正受到更多關注。

佛羅里達州共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)代表共同提案的另外四名共和黨和三名民主黨參議員聲明指出，「全國呼籲停止過時的調整時鐘做法，聲浪愈來愈大。」

佛州州議會2018年已通過其法案版本，其他包括加州、奧勒岡、田納西和緬因州等15個州也已通過法案；但各州未經聯邦運輸部批准，不得更改其夏令時間運作；國會須採取行動。

德國等歐洲國家在1916年一次大戰期間為節省燃料和能源，開始夏令時間；美國晚了兩年，自1918年引進夏令時間。國會在戰後廢除此做法；但羅斯福總統在1942年至1945年二次大戰期間宣布恢復全年使用夏令時間。

1970年代能源危機，美國在1974年1月至1975年10月曾試行全年夏令時間，但因大家不太喜歡漆黑的冬日早晨，標準時間又在冬季重回人間；2007年至今，夏令時間始於3月第二個周日，結束於11月第一個周日。全美只有夏威夷和亞利桑納州未使用夏令時間。

批評者認為，每年兩次調整時鐘破壞睡眠作息、增加車禍及心臟病發作、季節性抑鬱和其他健康問題風險。若全年使用夏令時間，冬季日光延續到更晚，人們下班後可有更多時間在戶外活動，對經濟有利。

布魯金斯研究所(Brookings Institution)2015年研究也指出，維持DST可降低心血管疾病、中風、季節性憂鬱症的風險，還能減少27%遭搶劫的可能性。

民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)聲明表示，「年復一年的調前撥後，只會造成不必要混亂，損害國人健康和經濟。永久保留夏令時間，可以讓人在冬季拿回最需要的一小時日照。」

過去疫情重創這一年，人們歷經特別漫長黑暗的冬天，全年實行夏令時間的提議似乎受更多關注。參議員藍克福(James Lankford)談到該法案時說，「在這好像完全處於黑暗的一年，我和盧比歐參議員提供了解決方案：以夏令時間永久化來提供更多陽光。」

不過，永久保留夏令時間其實並不能提供更多陽光；由於地球傾斜，冬季太陽留在地平線上的時間更少，日光時間較短。

若全年實施夏令時間，代表11月至3月的日出和日落時間，將比人們目前習慣的晚一個小時。

參議員 美國 民主黨

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