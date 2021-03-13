「讓孕婦為我們上戰場」名嘴譏美軍女力當道 將領譴責

福斯新聞台當紅主播卡爾森有關女性從軍的爭議發言，引發美軍資深將領大力抨擊譴責。(美聯社)

「中國解放軍越來越陽剛，照拜登 說的，美軍卻如女人般嬌弱。」福斯新聞台(Fox News)當紅主播卡爾森(Tucker Carlson)本周一番極具爭議的發言，引發美軍將領譴責。

卡爾森的發言，直指本周拜登提名空軍上將賈桂琳‧歐佛斯特(Jacqueline Van Ovost)接掌運輸司令部，以及陸軍中將蘿拉‧李察森(Laura Richardson)擔任南方司令部司令，若任命通過，兩人將是美軍史上第二與第三位女性作戰司令。

拜登在人事任命上強調種族與性別多元性，未來美軍還將設計更適合女性的軍裝與懷孕也能穿的飛行裝，以及放寬髮型規定；但此政策走向遭卡爾森嘲諷：「現在我們有新髮型與孕婦飛行裝，要讓懷孕的婦女為我們上戰場，這會不會太看不起美軍。」

國防部 發言人柯比 (John Kirby)回應：「美軍的多元性是我們最大的優勢之一，但使軍隊更加多元，互相尊重，特別是對女性，我們還有很大進步空間。」

「但我們絕對不會採用來自脫口秀和解放軍的建議。」柯比表示，「這些人可能想證明什麼，這不關我們的事。美軍事世界最強的軍隊，就連有進步空間的議題也是。」柯比也說，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與其他高階將領，皆對卡爾森的言論感到厭惡。

陸軍訓練及準則司令部(Training and Doctrine Command)司令方克(Paul Funk)也說，女性官兵為「自由的燈塔」，更「用決心與貢獻證明卡爾森是錯的」；他說：「很榮幸與優秀的女性一同服役。」

陸軍特等士官長格林斯頓(Michael Grinston)也透過推特表示，女性「領導戰力最強的作戰單位，將主宰所有戰場；卡爾森製造分歧的言論未能反映我們的價值。」

陸軍官方推特，則貼出一系列女兵執勤的照片，寫道「我是美國軍人」。