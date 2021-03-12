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難耐參院遲不放行 眾院再通過擴大限槍法案

記者張聲肇／綜合報導
眾院民主黨11日通過擴大購槍背景查核的法案。圖為俄勒岡州一家槍店。(美聯社)
眾院民主黨11日通過擴大購槍背景查核的法案。圖為俄勒岡州一家槍店。(美聯社)

民主黨席次過半的國會眾院難耐槍械管制問題迄無進展，11日通過擴大購槍背景查核的法案。

這項以227票對203票通過的法案，規定幾乎所有槍枝買賣，都須查核購買人的背景。八名共和黨議員投贊成票，一名民主黨議員反對。

另一條更「嚴格」查核購槍人背景的法案，也將訴諸票決；此一法案把查核背景的時限，從三天增為10天，以便讓執法單位有更充裕的時間過濾購槍者。

這兩項查核背景法案的主要內容，其實2019年就已通過眾院的審核及票決，卻被擋在參院不見天日。

雖然參院對這兩條「徹底查核購槍人背景」的法案，不見得就會順從眾院的意思，民主黨國會議員快馬加鞭要把它們送到參院，顯示他們有意趁「全面執政」期間，改變國會的議事規則，也卯足勁推動「本黨其他重要法案」。

加州民主黨聯邦眾議員德索爾捏（Mark DeSaulnier）說，「我們知道，要保護美國人的性命，需要做些什麼。我自豪地支持這兩個法案，因為證據很清楚，它們會讓我們的社會更安全，會救到很多條人命。」

共和黨反對嚴格管制槍械的議員則稱，這兩個法案只會讓合法擁槍者徒增官方手續，卻於事無補，因為會濫用武器的人，照樣拿得到武器。

剛通過的法案明定，聯邦政府不得建立全國槍械登記資料庫，反對者仍擔心，一旦背景查核資料落入聯邦政府手裡，它要「順便」建立登記資料庫輕而易舉，甚至可進而「收回」槍枝。

維吉尼亞州共和黨眾議員古德（Bob Good）說，本法案既然授權聯邦政府查核購槍人的背景，包括私下交易或贈予都要登記「接收人」的資料，這就形同建立槍械登記制了。

民主黨 眾院 參院

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