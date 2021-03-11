疫情下「得知什麼叫做幸福」 米雪兒準備退休

前第一夫人米雪兒．歐巴馬接受「眾生相」雜誌訪問表示，她正為「邁向退休」作準備。圖為米雪兒在Netflix的新兒童飲食節目「鬆餅+麻吉」。(美聯社)

前第一夫人米雪兒．歐巴馬 (Michelle Obama)接受「眾生相」(People)雜誌訪問表示，她正在為「邁向退休 」作準備。

2019年底，本來正要結束Netflix鬆餅+麻吉影集拍攝的米雪兒，過得好好的，「基本上很自在」，卻因為新冠肺炎疫情 來襲，踏上完全料想不到的另一條征途。

米雪兒說：「很多人都在掙扎，奮鬥：失業、挨餓。我們得知什麼叫做幸福，健康與家庭的重要。」

歐巴馬夫婦兩個本來上大學的女兒，都因學校停課改在家裡上學，「原本空巢的我們，甚至有點在慶祝她們外出闖天下了，我可以放手一下了，她們卻回來了！」

她說，女兒回到家裡，當然得遵守老規矩，「但我不願意她們失去獨立的機會。她們已是成年女子，我們的對話變成朋友、同儕之間的對話，不像是母女之間的對話」。

女兒們喜歡待在廚房，發揮自己的創意，享受年輕人的世界，她則樂得自修編織，還愛不釋手。

去年，米雪兒另外「精進」的技術就是游泳；她說，那是對像她那樣年近六旬的「老人」來說很好的運動。

她不諱言，避疫在家，又遇到像明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德(George Floyd)以及其他非裔死亡事件所引發的抗議浪潮，讓她得到了輕微的憂鬱症。

「我得承認自己經歷了甚麼，因為我們經常感覺必須把自己掩蓋住，抬起頭來，彷彿沒有暗中鴨子划水的辛苦面。」米雪兒並說：「心理健康就是這麼一回事，有上有下。」

米雪兒也告訴女兒，她經歷的輕微憂鬱症，其實就是「我夠老，明白情況會轉好」。

她已打過疫苗，疫情可樂觀以對，「隧道口已現光明」。

針對種族不公和川普終於敗選，米雪兒說她倆夫婦都鬆了一口氣，「但該做的還很多。這就是歐巴馬和我透過基金會努力培養下一世代領導人的原因……這樣，每年我們也可更遠離媒體焦點一些，空出位置來，由年輕人接棒」。

眼下夫婦倆雖仍忙於推動投票權、建立歐巴馬總統中心、為自己的自傳錄製有聲書等等，她已可以看出有朝一日，眾人的目光轉移到「新一代倡議者、活動家、改革者」的身上。

米雪兒說：「我告訴我女兒，我正邁向退休。歐巴馬和我絕不想再忍受寒冬。建立基金會，就是要讓別人接手，我們就可退休過我們自己的日子了，而他可以打很多高爾夫球，我可以笑他，打太多高爾夫球，因為你沒事幹嘛的日子。」