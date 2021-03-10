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蟄伏17年 上萬隻十代蟬重返地面大鳴大放

編譯周芳苑╱綜合9日電
周期蟬中的十代蟬在地下蟄伏17年後，將重返地面，春夏再度發出震耳欲聾嗡嗡聲。(Getty Images)
周期蟬中的十代蟬在地下蟄伏17年後，將重返地面，春夏再度發出震耳欲聾嗡嗡聲。(Getty Images)

周期蟬當中的十代蟬(Brood X，或稱大東世代蟬Great Eastern Brood)在地下蟄伏17年後，又將重返地面，這些巨大有翅膀、看似恐怖但幾乎無害的飛行昆蟲預計春夏再度發出震耳欲聾的蟬鳴聲。

密西根州立大學(Michigan State University)昆蟲學家羅素(Howard Russell)說，5月底到6月間，十代蟬群聚地可能有成千上萬、甚至百萬隻蟬大鳴大放。

十代蟬是全美最大的周期性蟬種之一，將在德拉瓦、喬治亞、伊利諾、印第安納、肯塔基、馬里蘭、密西根、北卡羅來納、新澤西紐約、俄亥俄、賓州，田納西、維吉尼亞、西維吉尼亞15個州及華盛頓特區出現。

周期蟬與一般蟬明顯不同之處，在於有著黑色身體和紅色大眼，每隔17年大規模出現一直是自然界謎團。

自2004年出現以來，十代蟬一直未休眠；康州大學昆蟲學家庫理(John Cooley)說，蟬群以無翅若蟲的外形在地下約一、二呎生活，以樹根汁液為食，17年如一日。

蟄伏17年後，逢春土壤溫度達華氏64度便集體鑽地湧出並大量繁殖，爬上最靠近的物體進行最後一次蛻變，之後，成蟬尋找伴侶。

周期蟬在地下有辦法計算落葉次數，並根據準確數字鑽地而出；蟬很敏感，如果陰雨或天候不宜，會一致延遲一兩天重返地面。

交配後，雌性蟬將在新樹枝中產卵，對苗圃和果園有害；國家害蟲管理協會(National Pest Management Association)專家說，蟬群產卵可能破壞樹木，但對大自然有益。

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