50歲以上、逾20年菸齡 專家：每年應作肺癌CT篩查

美國預防醫學服務專案小組提出新指南，建議擴大肺癌篩檢對象；但凡年齡50歲至80歲、吸菸史達20年以上者，應每年接受CT掃描篩查肺癌。(美聯社)

美國 預防醫學服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force)9日提出新指南，建議擴大肺癌篩檢 對象，凡年齡50歲至80歲、菸齡達20年以上者，應每年接受電腦斷層掃描(CT Scan)肺癌；此舉將使年度肺癌篩檢人數增加近一倍，並涵蓋更多非裔 和女性群體；全國將有1450萬人有資格參加年度肺癌CT篩查，人數大增640萬人。

肺癌是美國人癌症死亡主因，擴大篩檢目的為早發現早治療；大型研究發現，每年對高風險群進行電腦斷層掃描，可降低癌症死亡風險20％到25％。新指南指出，每天抽一包菸20年以上者應該接受年度CT肺癌篩檢。

美國預防醫學服務專案小組在「美國醫學會期刊」(JAMA)發表的建議，與該小組2013年舊指南有兩大不同：篩檢年齡從55歲降至50歲，吸菸史30年以上改為20年以上；此調整將使有資格篩查的女性和非裔增加。

專家指出，過去的指南主要研究對象是白人男性，然而，與白人男性相比，女性和非裔較少吸菸卻更早得肺癌。

休士頓安德森癌症中心肺科醫生安東諾夫(Mara Antonoff)表示，有些研究透露出女性受到荷爾蒙的一些影響，人口群數據則顯示非裔傾向在更年輕時罹患肺癌，即使較少吸菸亦然。

早在幾十年前，人們即已放棄使用胸部X光檢查肺癌，因為它無法及早發現肺癌；低劑量CT篩查費用約為300元；研究人員估計，每年接受CT肺癌篩查者只占合格者的6％到18％；有些人是因為負擔不起。

「可負擔健保法」(Affordable Care Act)要求保險公司承保預防醫學服務專案小組廣泛推薦的檢查，且不收取自付額。但研究人員發現，有資格接受肺癌篩查者有一半沒有保險、也沒有參與聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，而且並非所有Medicaid計畫都涵蓋CT篩查。

美國防癌協會(American Cancer Society)篩檢專家史密斯表示，「低篩檢率的原因是人們沒有機會獲得醫療服務；吸菸者越來越集中在低收入人群。」