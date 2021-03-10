亂吠、攻擊工作人員 拜登愛犬送回德拉瓦

第一家庭所養的德國牧羊犬Major因對一名白宮為安人員產生攻擊行為，和另一隻狗Champ都已被送回德拉瓦州。圖為兩隻狗在白宮南草坪嬉戲。(Getty Images)

第一家庭在白宮 飼養了兩隻德國牧羊犬Major和Champ，由於Major可能攻擊了一名特勤保安人員，現在兩頭犬都已被送回德拉瓦州 的拜登 家，但白宮發言人莎奇9日表示，兩條狗近期將重返白宮。

拜登的兩隻德國牧羊犬分別是三歲的Major，以及13歲的冠軍Champ；Major是拜登及妻子吉兒(Jill Biden)於2018年11月從一家動物收容所收養。

有線電視新聞網(CNN)8日晚引述匿名消息人士報導，Major持續表現出攻擊性行為，包括跳躍、吠叫及撲向白宮幕僚及維安人員。

知情人士證實，Major和Champ確實已經被送回德拉瓦州，但這是因為吉兒目前仍在西岸訪問，才將狗先送回老家。

自拜登就職以來，Major和Champ的身影就一直遊蕩在白宮的迴廊，而且完全不需要繫上狗鍊，他們可以自由自在地穿梭；而在白宮橢圓形辦公室的照片中，也經常可以看到Major和Champ。

拜登與夫人在2月播出的一項訪談中說，Champ年紀已經不小，但Major卻還是個活力充沛的毛孩子；「他們不用受限於任何規矩，因為他們真的是很好的狗」，吉兒在訪談中如此形容。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)9日被媒體詢及時表示，「兩隻狗都是這個家庭的成員，都在是應新環境和新人」；她說，「Mijor8日被一名不熟悉的人驚嚇到，導致對方受了點小傷，並不需要進一步治療」。

莎奇說，第一夫人正在西岸訪問，兩隻狗正由親友照顧，很快就會回到白宮。

當被記者問到狗狗會不會因此被安樂死？莎奇說，「不會」。