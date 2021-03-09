情定私校老師 貝佐斯前妻再婚 貝佐斯感到開心

朱伊特在「樂施誓約」網站上貼文宣告兩人的喜事。(取自The Giving Pledge網站)

全球最富有女性之一、亞馬遜 (Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)的前妻麥肯琪・史考特(MacKenzie Scott)梅開二度，情定西雅圖 私校自然科老師朱伊特(Dan Jewett)；朱伊特6日透過慈善網站宣布喜訊，並表示將捐出兩人大部分的財產。

任教於西雅圖湖濱學校(Lakeside School)的朱伊特6日於「樂施誓約」 (The Giving Pledge)網站上貼文表示：「天賜良緣，我與我所認識最慷慨、最善良的人之一結成連理，並與她一起致力捐出巨額財富為他人服務。」

「樂施誓約」是比爾蓋茲夫婦(Bill and Melinda Gates)夫婦和「股神」巴菲特(Warren Buffett)2010年發起，鼓勵億萬富翁慈善認捐的運動；史考特2019年5月加入「樂施誓約」，當時她才跟貝佐斯離婚沒多久，而貝佐斯本人並沒有簽署此誓約。

史考特與朱伊特確切的結婚日期，目前不得而知。

朱伊特說，他這一輩子大部分時間都擔任教職，從未尋求累積「樂施誓約要求的巨額財富」。

華盛頓郵報報導，史考特的孩子在朱伊特任教的學校上學，兩人顯然因為學校的關係熟稔；這間菁英私校招收5年級到12年級的學生，且以比爾蓋茲身為校友為榮。

史考特隨後也修改了她在亞馬遜上的生平內容，發布喜訊，寫道：「她和四個孩子及丈夫丹(Dan)，住在西雅圖。」

史考特2019年與貝佐斯離異，為25年的婚姻畫下句點，分得360億元財產和4%的亞馬遜股票；彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)數據顯示，現年50歲的史考特在全球富豪榜排名第22名，淨資產約535億元，躋身她的世代最重要慈善家之一，她去年累計捐出60億元，很可能是在世者最高捐款金額。

史考特的身家與亞馬遜的股價受疫情影響飆漲息息相關，她去年12月曾在部落格平台Medium發文寫道，「疫情成為壓垮許多貧困美國人的火爆鋼球(wrecking ball)，但也讓億萬富豪的身家整體提升。」

史考特的前夫貝佐斯透過亞馬遜發言人公告聲明表示：「丹人很好，我為他們倆感到開心和興奮。」貝佐斯是全球首富，身家高達1766億元。