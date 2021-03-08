丕優報告：疫情擴大全美貧富差距 50歲以上1/4打算延後退休

丕優研究中心最新調查顯示，美國在新冠肺炎疫情爆發一年後，貧富差距已隨之擴大。圖為愛阿華州第摩因市一名慈善組織人士(左)提供救濟食物給一名殘障人士。(美聯社)

丕優研究中心(Pew Research Center)發布的調查報告指出，美國 在新冠肺炎疫情 爆發一年後，許多人正面臨財務困難，貧富差距也隨之擴大。

尚未退休的成年人中，約五成表示疫情使他們更難以達成自身的財務目標；50歲以上的族群中，約四分之一的人表示受疫情影響而延遲退休，或者預計將因此延後退休時間。

大約每10位美國人中有四人表示自己或同居人的薪水減少或已被解雇，尤其西語裔及亞裔家庭狀況最為嚴重，61%的西語裔家庭和58%的亞裔家庭遭到減薪或裁員；約五成的低收入 族群失去工作或收入，收入較高的族群則有約三分之一人面臨相同狀況。

丕優報告反映出經濟差距，過去一年許多娛樂活動及餐廳被迫關閉，數百萬個低時薪工作機會因此消失，然而科技、法律或金融業等領域的專業人員仍然能夠遠距工作，影響較小。

支出方面也反映出差距，高收入族群相較於中低收入族群，較可能減少支出且增加儲蓄，超過八成的高收入族群在疫情期間減少花費，而低收入族群僅三分之一減少支出。

然而減少支出的原因也反映出階級差異，將近九成的高收入族群和三分之二的中等收入族群，因為取消通勤及外出用餐等因素而減少支出；然而對於低收入族群來說，減少支出主要是因為擔心自身財務狀況。

除了財務方面，不少人在心理層面也面臨困境，報告指出每10位成年人中有三人表示經常擔心債務，其中非裔及西語裔族群的比例較白人高，不到五分之一的美國人民擔心無法按時繳交房租或貸款，以及是否能維持家庭溫飽。

但在另一方面，有十分之三的受訪者及十分之四的高收入族群表示他們的財務狀況比一年前好。

整體而言，美國人民的經濟壓力比去年4月時小，約五成多表示自身的財務狀況良好或優良，比去年4月增加6個百分點，但對於仍在苦苦掙扎的人來說，困境持續已久，在疫情期間收入減少的族群中，有整整一半人的收入仍比疫情爆發前還少。