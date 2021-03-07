13無證家庭72小時內釋放 3拘留中心走入歷史
聯邦移民及海關執法局(ICE)就長達十多年的「弗洛雷斯和解協議」(Flores Settlement Agreement)訴訟案，5日晚透過提交給聯邦法院的文件表示正將無證移民家庭拘留中心過渡成為短期安置設施，有關家庭不用拘留超過72小時便獲釋放；這也代表宣布家庭拘留中心終於結束。
「弗洛雷斯和解協議」自1997年開始生效，保證所有被拘留的移民兒童都得到人道待遇，並有權被迅速釋放；歐巴馬政府於2014年開始結束家庭拘留中心，但川普政府試圖透過將無證移民家庭拘留超過20天來擴大家庭拘留中心。
至5日為止，只有13個家庭仍給ICE拘留，但當天已釋放了7個家庭，餘下六個預定今天(7日)釋放。
拜登政府上台時，ICE仍營運三個家庭拘留中心，兩個位於德州，另一在賓州。
ICE周五在提交給法庭的文件中表示，在賓州拘留中心內的所有家庭已經釋放，德州的兩個中心也會改短期設施，暗示家庭拘留中心終於成為歷史；而拜登政府減少拘留家庭數字，也為結束拘留中心鋪平了道路。
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)曾表示，ICE拘留中心並不是無證移民家庭的歸宿。
移民維權組織稱讚ICE公開表明結束家庭拘留中心，也是維權組織的勝利；但也強調直到所有設施關閉，家庭拘留政策才算真正完結。
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