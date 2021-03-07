13無證家庭72小時內釋放 3拘留中心走入歷史

聯邦移民及海關執法局5日晚提交文件給聯邦法院，將無證客家庭拘留中心過渡為短期安置設施，代表家庭拘留中心終於結束。圖為無證客家庭等候處理。(美聯社)

聯邦移民及海關執法局(ICE )就長達十多年的「弗洛雷斯和解協議」(Flores Settlement Agreement)訴訟案，5日晚透過提交給聯邦法院的文件表示正將無證移民家庭 拘留中心過渡成為短期安置設施，有關家庭不用拘留超過72小時便獲釋放；這也代表宣布家庭拘留中心終於結束。

「弗洛雷斯和解協議」自1997年開始生效，保證所有被拘留的移民兒童都得到人道待遇，並有權被迅速釋放；歐巴馬政府於2014年開始結束家庭拘留中心，但川普政府試圖透過將無證移民家庭拘留超過20天來擴大家庭拘留中心。

至5日為止，只有13個家庭仍給ICE拘留，但當天已釋放了7個家庭，餘下六個預定今天(7日)釋放。

拜登 政府上台時，ICE仍營運三個家庭拘留中心，兩個位於德州，另一在賓州。

ICE周五在提交給法庭的文件中表示，在賓州拘留中心內的所有家庭已經釋放，德州的兩個中心也會改短期設施，暗示家庭拘留中心終於成為歷史；而拜登政府減少拘留家庭數字，也為結束拘留中心鋪平了道路。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)曾表示，ICE拘留中心並不是無證移民家庭的歸宿。

移民維權組織稱讚ICE公開表明結束家庭拘留中心，也是維權組織的勝利；但也強調直到所有設施關閉，家庭拘留政策才算真正完結。