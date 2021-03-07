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先下手為強！ 共和黨主政州立法抵制聯邦槍枝管制法

編譯盧炯燊／綜合4日電
共和黨主政州的議員擔心聯邦政府通過新的槍械管制法，因此先行採取行動抵制。圖為一名擁槍者在靶場練槍。(美聯社)
共和黨主政州的議員擔心聯邦政府通過新的槍械管制法，因此先行採取行動抵制。圖為一名擁槍者在靶場練槍。(美聯社)

白宮及國會由民主黨掌控之後，共和黨主政州的有些議員擔心新的聯邦槍械管制法例出爐，因此先行採取行動予以抵制。

目前最少有十多個共和黨控制的州透過立法，使任何新的聯邦管制法例，包括限制子彈數量或禁止某類型槍械等，都變成無效；其中密蘇里州甚至通過法案，將地方警察執行聯邦槍械法例視為犯罪行為。

這個做法使經常與聯邦執法部門一起行動的地方執法單位很困惑，密蘇里還準備通過法案，執行聯邦槍械法的警察及官員，會罰款5萬元。

猶他州共和黨籍州議員莫洛伊(Cory Maloy)早前也提出類似法案並獲通過；他表示，提出這個議案目的，是要阻止即將上任的民主黨州政府執行聯邦槍枝法。與許多同黨籍的州議員一樣，他強調聯邦管制槍枝法是侵犯了憲法第二修正案。

迄今有十多個共和黨州已分別推出聯邦槍枝管制無效法案，當中包括阿拉巴馬、阿肯色、內布拉斯加、奧克拉荷馬、南卡、田納西、懷俄明、新罕布夏、北達科他、南達科他、西維吉尼亞及愛阿華等州。

此外，德州州長希望該州成為第二修正案的庇護所。亞利桑納同樣視之為違反第二修正案，州參議會通過提案，可向實施聯邦槍枝管制法的官員提出訴訟。

蒙大拿州議會2009年在共和黨控制下通過類似法案，但為民主黨籍州長否決，現在共和黨全面控制州議會及州長，上周通過法案禁止州官員執行聯邦槍枝管制法例。除共和黨人外，一些保守的民主黨人也反對聯邦推出新的槍管法。

杜克大學教授查爾斯(Jacob Charles)解釋，憲法規定聯邦法律可以取代州法律，但這些州的法案，著重於當地警察可以做及不能做的事情，並無涉及聯邦法例；此外各州也沒有義務執行聯邦法例，這樣一來，聯邦槍管法根本沒法在這些共和黨州份實行。

共和黨主政州的議員擔心聯邦政府通過新的槍械管制法，因此先行採取行動抵制。圖為華盛...
共和黨主政州的議員擔心聯邦政府通過新的槍械管制法，因此先行採取行動抵制。圖為華盛頓州一間槍械店陳列的槍械。(美聯社)

共和黨 民主黨 警察

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