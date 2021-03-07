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2太空人7小時「太空漫步」裝搭支架迎太陽能板

記者張聲肇／綜合報導
美國女性太空人凱特‧魯賓斯在國際太空站外進行電力系統更新作業，為新太陽能板6月抵達做準備。(美聯社)
美國女性太空人凱特‧魯賓斯在國際太空站外進行電力系統更新作業，為新太陽能板6月抵達做準備。(美聯社)

美國太空人凱特‧魯賓斯(Kate Rubins)和日本太空人野口聰一(Soichi Noguchi)5日完成了國際太空站電力系統更新的重要一步，讓新太陽能板6月抵達時，可以順利裝上。

來源：YouTube

兩位太空人走出艙門，花了七個小時裝好旋臂和支柱固定架，並把上周妨礙他們工作的螺絲帽拴緊。

太空站現有的八個太陽能板翼已經相當老舊，最老的20年前就裝妥，太空探索公司(SpaceX)不久就要載運新一組人上來，波音公司接著年底也要載人過來，為了接納更多太空人，進行更多實驗，太空總署要把太空站的電力供應系統升級到供電無虞的地步。

預備裝上去的六個太陽能板翼，比舊版小但效率更高，裝在舊版上面後，可以讓太空站的電力增加30%。

新板由波音提供，未來一年內，將由太空探索公司的太空飛船分三批，每次兩個，帶到太空站。

這七小時的任務快結束前，魯賓斯報告說，她右手套食指上有個破痕，她感覺好像表皮滑破或有個小漏洞。

她向控制中心報告，「我不知道該如何看這手套，應該是有個很細小的洞吧。」

也因此，在艙外的時候，她「略為擔心」，不敢離野口太遠，他很快就陪同她回到太空站裡面。任務控制中心叫他們結束工作，其他未完成的工作暫且放下。

休士頓詹森太空中心太空總署發言人那維亞斯(Rob Navias)說，在艙外工作期間，她的太空裝壓力完全正常，「毫無危險。」

完成最後一次「太空漫步」任務後，這批太空人將結束半年「駐紮」太空站的使命，魯賓斯4月中將和兩名俄國太空人一起搭乘俄國太空船回到地球，野口、葛洛佛和另兩位美國太空人於4月底或5月初，搭乘太空探索公司的飛船返回地球。

太空 美國 俄國

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