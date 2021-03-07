我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

49年傳統 阿拉斯加狗拉雪橇比賽今登場

記者胡玉立／綜合報導
受疫情影響，今年的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」狗拉雪橇比賽不僅賽程從約1161哩縮短到860哩，參賽橇夫也改在帳篷或星空下休息。圖為2014年比賽一景。(美聯社)
受疫情影響，今年的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」狗拉雪橇比賽不僅賽程從約1161哩縮短到860哩，參賽橇夫也改在帳篷或星空下休息。圖為2014年比賽一景。(美聯社)

在沒有觀眾在場加油、不在村莊停靠等防疫規範下，全球最知名的狗拉雪橇比賽「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」(Iditarod Trail Sled Dog Race)，47組參賽隊伍7日自阿拉斯加州安克拉治啟程。

這項始於1973年的知名賽事，參賽橇夫和雪橇犬須長途跋涉穿越阿拉斯加崎嶇地形；今年因為疫情，比賽路線縮短為860哩，也是49年來第一次沒有選擇諾姆(Nome)為終點站。

往年「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」全程約1161哩，須時8至15天；橇夫和雪橇犬可中途停靠24個檢查站村莊，進入建物取暖進食、淋浴和入睡；但今年為防病毒傳播，賽程跳過大部分村莊，橇夫改在專為阿拉斯加惡劣天氣製作的帳篷裡或在氣溫遠低於零度的星空下休息。

比賽執行長烏爾巴赫(Rob Urbach)說 ，「我們是老派風格。」烏爾巴赫鼓勵粉絲在電視或上網觀看比賽的開始和結束。

去年3月的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」是少數未因疫情取消的重大體育賽事之一，當時主辦方即學到如何應對疫情大流行；今年他們有更多時間準備：橇夫接受嚴格病毒檢測，賽前確診者不許參賽，路程中也將進行額外檢測監控，參賽者出現確診必須退賽並隔離。

也因為疫情，去年的冠軍挪威選手瓦爾納(Thomas Waerner)今年缺席；他向美聯社表示，他根本沒辦法提前規畫。

瓦爾納去年獲勝後面對旅行限制，他和他的狗在阿拉斯加滯留了好幾個月，最後搭了一架從安克拉治飛往奧斯陸準備擺放在博物館裡的飛機，才得以回到挪威。

今年參賽隊伍是歷來最少的一次，但仍包括四位前冠軍，其中兩位曾四度獲勝。

瓦爾納去年贏得約5萬元獎金和一輛新道奇卡車，但在那場比賽後，克萊斯勒汽車公司決定取消對這項比賽的贊助，而目前也尚未確定冠軍獎金金額。

善待動物協會(PETA)一直以比賽對狗很殘酷為由，向全國贊助廠商施壓，要求撤銷贊助，還說自1973年以來，已有150多條狗在比賽中喪生。

今年因為疫情，贊助這場比賽者比往年更少，主辦方還得花幾千元購買個人防護設備和進行病毒檢測；此外，報名費也減少了一半，總獎金則減少了20％，降至40萬元。

受疫情影響，今年的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」狗拉雪橇比賽不僅賽程從約1161哩縮...
受疫情影響，今年的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」狗拉雪橇比賽不僅賽程從約1161哩縮短到860哩，參賽橇夫也改在帳篷或星空下休息。圖為2012年的一名參賽者在黃昏穿越雪地。(美聯社)

疫情 檢測 阿拉斯加州

上一則

2太空人7小時「太空漫步」裝搭支架迎太陽能板

下一則

哈利梅根專訪 CBS付授權費逾700萬元給歐普拉公司

延伸閱讀

大衣侵權土著圖案 精品百貨尼曼馬庫斯與阿拉斯加原住民和解

大衣侵權土著圖案 精品百貨尼曼馬庫斯與阿拉斯加原住民和解
東奧恐禁入境觀賽 8億美元門票收入美夢成空

東奧恐禁入境觀賽 8億美元門票收入美夢成空
林來瘋9周年紀念日 林書豪G聯盟首戰奪18分

林來瘋9周年紀念日 林書豪G聯盟首戰奪18分
「中方控制疫情」 習與奧委會主席通話：冬奧如期辦

「中方控制疫情」 習與奧委會主席通話：冬奧如期辦

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步