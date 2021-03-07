49年傳統 阿拉斯加狗拉雪橇比賽今登場

受疫情影響，今年的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」狗拉雪橇比賽不僅賽程從約1161哩縮短到860哩，參賽橇夫也改在帳篷或星空下休息。圖為2014年比賽一景。(美聯社)

在沒有觀眾在場加油、不在村莊停靠等防疫規範下，全球最知名的狗拉雪橇比賽「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」(Iditarod Trail Sled Dog Race)，47組參賽隊伍7日自阿拉斯加州 安克拉治啟程。

這項始於1973年的知名賽事，參賽橇夫和雪橇犬須長途跋涉穿越阿拉斯加崎嶇地形；今年因為疫情 ，比賽路線縮短為860哩，也是49年來第一次沒有選擇諾姆(Nome)為終點站。

往年「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」全程約1161哩，須時8至15天；橇夫和雪橇犬可中途停靠24個檢查站村莊，進入建物取暖進食、淋浴和入睡；但今年為防病毒傳播，賽程跳過大部分村莊，橇夫改在專為阿拉斯加惡劣天氣製作的帳篷裡或在氣溫遠低於零度的星空下休息。

比賽執行長烏爾巴赫(Rob Urbach)說 ，「我們是老派風格。」烏爾巴赫鼓勵粉絲在電視或上網觀看比賽的開始和結束。

去年3月的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」是少數未因疫情取消的重大體育賽事之一，當時主辦方即學到如何應對疫情大流行；今年他們有更多時間準備：橇夫接受嚴格病毒檢測 ，賽前確診者不許參賽，路程中也將進行額外檢測監控，參賽者出現確診必須退賽並隔離。

也因為疫情，去年的冠軍挪威選手瓦爾納(Thomas Waerner)今年缺席；他向美聯社表示，他根本沒辦法提前規畫。

瓦爾納去年獲勝後面對旅行限制，他和他的狗在阿拉斯加滯留了好幾個月，最後搭了一架從安克拉治飛往奧斯陸準備擺放在博物館裡的飛機，才得以回到挪威。

今年參賽隊伍是歷來最少的一次，但仍包括四位前冠軍，其中兩位曾四度獲勝。

瓦爾納去年贏得約5萬元獎金和一輛新道奇卡車，但在那場比賽後，克萊斯勒汽車公司決定取消對這項比賽的贊助，而目前也尚未確定冠軍獎金金額。

善待動物協會(PETA)一直以比賽對狗很殘酷為由，向全國贊助廠商施壓，要求撤銷贊助，還說自1973年以來，已有150多條狗在比賽中喪生。

今年因為疫情，贊助這場比賽者比往年更少，主辦方還得花幾千元購買個人防護設備和進行病毒檢測；此外，報名費也減少了一半，總獎金則減少了20％，降至40萬元。