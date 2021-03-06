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室內無故有風 紐約女公寓浴室鏡後有洞 竟通隔棟空屋

編譯周芳苑／綜合5日電
紐約女子哈佐在曼哈頓公寓浴室鏡子背後發現一個洞，並鑽洞爬行到一間空屋探險。(TikTok視頻截圖)
紐約女子哈佐在曼哈頓公寓浴室鏡子背後發現一個洞，並鑽洞爬行到一間空屋探險。(TikTok視頻截圖)

如果你發現自己的廁所後面隱藏了另一戶住宅，會有多吃驚？紐約市一名女子就遭遇到這個經歷，在她曼哈頓公寓浴室鏡子背後發現一個洞；她鑽過洞進入另一間空屋探險，整個探險之旅上傳短視頻平台TikTok後，隨即引起熱烈迴響，被廣為分享、傳閱。

探險之旅的主角是薩曼莎‧哈佐(Samantha Hartsoe)，她平常發現屋子裡總有一股微風吹過，但門窗卻都是緊閉的，經仔細檢查後發現，風來自浴室鏡子四周。

這段影片共有四部分；在第一部份，哈佐試著尋找吹進公寓裡的冷氣流來源，發現空氣從浴室鏡子後面流入，便採取行動，將鏡子從牆上移開。

沒想到，鏡子一挪開，牆上便露出一個方形大洞，從洞口可看到一個黑暗房間，就如同奧斯卡得獎電影「寄生上流」( Parasite)和1992年恐怖電影「糖果人」( Candyman)裡的場景，充滿恐怖氣氛。

雖然懸疑重重，哈佐決定冒險探索浴室的另一端。她在視頻裡說：「好奇害死貓，我也充滿好奇，我不知道另一頭是什麼。」

紐約女子哈佐在曼哈頓公寓浴室鏡子背後發現一個洞，通往一間空屋。(TikTok視頻...
紐約女子哈佐在曼哈頓公寓浴室鏡子背後發現一個洞，通往一間空屋。(TikTok視頻截圖)

哈佐戴上口罩、頭燈和錘子，將身體鑽進洞裡，她的室友捏一把冷汗；她說，「我的室友一定覺得我死定了。」

結果，錄影顯示，洞的另一端是一整間公寓，似乎還沒完工、沒人居住，垃圾袋和未安裝馬桶散亂一地。

哈佐查看鏡子另一端的兩層公寓後，將那空置公寓的前門鎖上，再通過她浴室那個洞，回到自己的公寓。

哈佐說，「當我回來時，(我的室友)很興奮。」

截至5日下午，已有將近1000萬人觀看哈佐在TikTok分享的神秘探險之旅。

哈佐尚未與房東聯繫，但已聯絡維護部門修復鏡子後面的洞。

電影 紐約市 TikTok

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