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空軍花5.4億買爛貨機最後當廢鐵處理 難究責

記者張聲肇／綜合報導
空軍花了5億4900萬元，為阿富汗政府買了20架問題連連的義大利製G222貨機，最後當廢鐵處理，卻無人為此負責。圖為阿富汗軍方人員2010年登上G222貨機。(NBC電視台截圖)
空軍花了5億4900萬元，為阿富汗政府買了20架問題連連的義大利製G222貨機，最後當廢鐵處理，卻無人為此負責。圖為阿富汗軍方人員2010年登上G222貨機。(NBC電視台截圖)

空軍花了5億4900萬元，為阿富汗政府買了20架問題不斷的義大利貨機，最後當廢鐵處理，卻無人為此負責。

阿富汗重建案特任總督導報告出爐，NBC新聞3日報導，負責購機的空軍某前將領和賣爛貨給國防部的義大利公司，都沒有遭到調查起訴。

報告說，2008年五角大廈向義大利Alenia北美公司買了20架G222型貨機，阿富汗駕駛員不斷抱怨飛機問題很多，修補零件遲遲不到，維修問題連連，開這型飛機安全堪虞，最後於2014年報廢，以總價4萬257元當廢鐵賣掉。「牽涉其中的人，沒有半個受到究責」。

空軍特別調查辦公室、國防刑事調查局和聯邦調查局針對本案發動調查，調查人員也想調查Alenia公司是否涉嫌詐欺等等，同時將負責採購的空軍將領繩之以法。

阿富汗重建案總督導也加入調查工作，發現空軍內部早就警告，Alenia是問題企業，飛機的維修難以為繼，卻沒人理會。

調查也發現，美國簽約人員沒有查清楚Alenia是否有如約所列的零件，甚至沒有確認這些修復過的二手飛機，適不適合在「阿富汗高空與極端氣候」狀況下飛行。

報告說，2016年，司法部接手本案，有考慮起訴該負責的各方，卻於2020年5月告訴特任總督察，不論空軍人員或義方，要成功起訴「太困難了」。

報告引述司法部官員說，以違背利益衝突法，將退役將領定罪很困難，因為過去從沒類似案件罪行確立的案例。

至於義大利Alenia公司，司法部認為，雖然它明顯違反雙方合約，美國政府畢竟已經將飛機接收過來，現在要它負責維修等等違約問題，「會把事情複雜化。」

報告說，該型飛機確實不適合在阿富汗山區飛行，這些問題飛機「差一點出人命」，幸好出人命之前，就停飛報廢了。

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