我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診逾2876萬 已5280萬人打第1劑疫苗

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

新罕州巨石陣被刻陰謀論座右銘 新州男被拘

記者張聲肇／綜合報導
警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」圖的嫌犯。(美聯社)
警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」圖的嫌犯。(美聯社)

警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」(Stonehenge)的嫌犯，1日在新罕布夏州塞勒姆郡(Salem county)監獄拘押50歲的新澤西州男子羅素(Mark Russo)。

該郡警察局2019年9月據報有人破壞新罕布夏州「美國巨石陣」石板，並在附近樹林掛上長達45公分的木板十字架後，開始追查嫌犯。

警方說，石板上被刻上WWG1WGA以及IAMMARK字跡，代表Where We Go One, We Go All，意指「「你非一個人在戰鬥」，這是陰謀論團體QAnon的座右銘。

羅素還推文宣揚自己到過現場「略加改進」了某些東西，加上十字架上留下的線索，警方很快就鎖定他。

羅素目前被羈押在羅京翰郡(Rockingham County)監獄，不得交保，預定下周二在羅京翰郡法院聽候正式羈押令。

另據美聯社報導，他要付3000元才能交保，預定4月21日出庭應訊，被控罪名是「犯罪惡作劇」。

塞勒姆郡警局感謝聯邦調查局和州警察廳幫忙破案，也特別表揚負責本案的警官葛哈(Michael Geha)），說他為本案花了一年多功夫，孜孜矻矻，決心追查真相到底。

塞勒姆郡的美國巨石陣古蹟，據稱有4000年歷史，也有人說1000多年，但也有人懷疑，這堆石頭結構，是19世紀時。某個鞋匠的「作品。」

占地12公頃的美國巨石陣，參觀要付費，遊客可順便參觀附近的走雪步道和動物莊園，信奉「新時代」信仰的人，特別喜歡前去體會。

1982年前名為「神秘丘陵」的美國巨石陣，是根據1960年代一篇報導才改名，目的是用考古學遺址之名，吸引遊客，和英國的巨石陣沒有文化或歷史關聯。

美國 新罕布夏州 警察

上一則

威州獵人60小時內殺200狼 環團怒批：殘忍競賽

下一則

嬌生執行長：兒童新冠疫苗 9月前推出

延伸閱讀

擴大接種資格 新州11類疾病患者可打疫苗

擴大接種資格 新州11類疾病患者可打疫苗
涉詐聯邦課輔費 新州補習班認罪 賠118.5萬

涉詐聯邦課輔費 新州補習班認罪 賠118.5萬
「你非一個人戰鬥」新罕州巨石陣 被刻陰謀論座右銘

「你非一個人戰鬥」新罕州巨石陣 被刻陰謀論座右銘
新州補習班詐取紐約市課後輔導經費 聯邦罰百萬元

新州補習班詐取紐約市課後輔導經費 聯邦罰百萬元

熱門新聞

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆
德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」

德州將鬆綁口罩令 拜登斥「舊石器時代思維」