新罕州巨石陣被刻陰謀論座右銘 新州男被拘

警方經過15個月的調查,找到破壞「美國巨石陣」圖的嫌犯。(美聯社)

警方經過15個月的調查,找到破壞「美國 巨石陣」(Stonehenge)的嫌犯,1日在新罕布夏州 塞勒姆郡(Salem county)監獄拘押50歲的新澤西州男子羅素(Mark Russo)。

該郡警察 局2019年9月據報有人破壞新罕布夏州「美國巨石陣」石板,並在附近樹林掛上長達45公分的木板十字架後,開始追查嫌犯。

警方說,石板上被刻上WWG1WGA以及IAMMARK字跡,代表Where We Go One, We Go All,意指「「你非一個人在戰鬥」,這是陰謀論團體QAnon的座右銘。

羅素還推文宣揚自己到過現場「略加改進」了某些東西,加上十字架上留下的線索,警方很快就鎖定他。

羅素目前被羈押在羅京翰郡(Rockingham County)監獄,不得交保,預定下周二在羅京翰郡法院聽候正式羈押令。

另據美聯社報導,他要付3000元才能交保,預定4月21日出庭應訊,被控罪名是「犯罪惡作劇」。

塞勒姆郡警局感謝聯邦調查局和州警察廳幫忙破案,也特別表揚負責本案的警官葛哈(Michael Geha)),說他為本案花了一年多功夫,孜孜矻矻,決心追查真相到底。

塞勒姆郡的美國巨石陣古蹟,據稱有4000年歷史,也有人說1000多年,但也有人懷疑,這堆石頭結構,是19世紀時。某個鞋匠的「作品。」

占地12公頃的美國巨石陣,參觀要付費,遊客可順便參觀附近的走雪步道和動物莊園,信奉「新時代」信仰的人,特別喜歡前去體會。

1982年前名為「神秘丘陵」的美國巨石陣,是根據1960年代一篇報導才改名,目的是用考古學遺址之名,吸引遊客,和英國的巨石陣沒有文化或歷史關聯。