新罕州巨石陣被刻陰謀論座右銘 新州男被拘

警方經過15個月的調查，找到破壞「美國巨石陣」圖的嫌犯。(美聯社)

警方經過15個月的調查，找到破壞「美國 巨石陣」(Stonehenge)的嫌犯，1日在新罕布夏州 塞勒姆郡(Salem county)監獄拘押50歲的新澤西州男子羅素(Mark Russo)。

該郡警察 局2019年9月據報有人破壞新罕布夏州「美國巨石陣」石板，並在附近樹林掛上長達45公分的木板十字架後，開始追查嫌犯。

警方說，石板上被刻上WWG1WGA以及IAMMARK字跡，代表Where We Go One, We Go All，意指「「你非一個人在戰鬥」，這是陰謀論團體QAnon的座右銘。

羅素還推文宣揚自己到過現場「略加改進」了某些東西，加上十字架上留下的線索，警方很快就鎖定他。

羅素目前被羈押在羅京翰郡(Rockingham County)監獄，不得交保，預定下周二在羅京翰郡法院聽候正式羈押令。

另據美聯社報導，他要付3000元才能交保，預定4月21日出庭應訊，被控罪名是「犯罪惡作劇」。

塞勒姆郡警局感謝聯邦調查局和州警察廳幫忙破案，也特別表揚負責本案的警官葛哈(Michael Geha)），說他為本案花了一年多功夫，孜孜矻矻，決心追查真相到底。

塞勒姆郡的美國巨石陣古蹟，據稱有4000年歷史，也有人說1000多年，但也有人懷疑，這堆石頭結構，是19世紀時。某個鞋匠的「作品。」

占地12公頃的美國巨石陣，參觀要付費，遊客可順便參觀附近的走雪步道和動物莊園，信奉「新時代」信仰的人，特別喜歡前去體會。

1982年前名為「神秘丘陵」的美國巨石陣，是根據1960年代一篇報導才改名，目的是用考古學遺址之名，吸引遊客，和英國的巨石陣沒有文化或歷史關聯。