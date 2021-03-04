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賣掉威尼斯人…金沙集團撤出賭城 聚焦中國和亞洲市場

記者張聲肇／綜合報導
金沙集團為了聚焦中國和亞洲市場，決定撤出賭城，以62億5000萬元賣掉拉斯維加斯的威尼斯人酒店及會議展覽中心等資產。(美聯社)
金沙集團為了聚焦中國和亞洲市場，決定撤出賭城，以62億5000萬元賣掉拉斯維加斯的威尼斯人酒店及會議展覽中心等資產。(美聯社)

在拉斯維加斯風光多年的金沙集團，為了聚焦中國和亞洲市場，決定撤出賭城，以62億5000萬元賣掉威尼斯人酒店及會議展覽中心等資產。

金沙集團老闆艾德森(Sheldon Adelson)今年元月去世前，早就大舉投資亞洲，亞洲地區的生意也已超越在美國賭城的所有事業。

金沙集團3日宣布，VICI資產公司將以40億元買下威尼斯人酒店及會展中心等相關事業，阿波羅全球管理公司則以22億5000萬元取得經營權。金沙集團將停止在美國的營運，但集團總部辦公室仍留著。

去年3月起，賭城生意就因為新冠疫情一落千丈，今年1月止的三個月，金沙虧損3億元。艾德森去世才兩個月，他在賭城的最大酒店暨會展中心就宣告轉手。

威尼斯人酒店會展中心在賭城生意蒸蒸日上之際，他就開始把目光轉移到亞洲，在中國唯一合法賭場澳門填海造地，發揮他經營賭場相關生意的長才，很快營收就超越在美國的生意。

金沙集團在3日聲明中表示，它將持續聚焦於亞洲。

執行長高爾德斯坦(Robert Goldstein)說，威尼斯人酒店改變了未來賭場發展的面貌，穩固了艾德森在觀光博弈事業史上的歷史地位，賣掉威尼斯人酒店會展中心，是為了替公司寫下新的發展篇章。亞洲，尤其是澳門和新加坡，就是公司拚搏的新戰場。

業界分析師說，金沙集團會把出售美國資產所得，用來開闢網路賭博市場；艾德森生前反對網路賭博。

VICI和阿波羅之間，將訂立三項「淨利保障」協議：初期年租2億5000萬元，期約30年，每十年得重新協議續約條件。

威尼斯人度假中心包括7000高級酒店房、22萬5000平方呎賭場和230萬平方呎會展中心。

新冠疫苗注射啟動後，旅遊業又恢復了生氣，阿波羅的合夥人范霍克(Alex van Hoek)深信，疫苗施打告一段落，美國和世界各國將重開觀光旅遊業。本交易預計今年第四季前完成。

美國 賭城 澳門

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