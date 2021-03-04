隱私爭議不斷 Google追蹤用戶瀏覽紀錄推廣告將停止

基於隱私權考量，全球最大搜索引擎谷歌打算停止使用追蹤個人瀏覽網站的技術。(美聯社)

基於隱私 權考量，全球最大搜索引擎谷歌 (Google)打算停止使用追蹤個人瀏覽網站的技術；由於此項技術是目前谷歌銷售廣告的重要依據，一旦谷歌改變作法，數位廣告產業可能因此出現重大變革。

谷歌母公司、也是全球最大數位廣告公司Alphabet3日表示，計畫明年停止使用或投資 追蹤技術，不再用此技術追蹤個別網路用戶的上網行為。

追蹤個人上網行為一事，飽受隱私權倡議者批評，也面臨監管機關審查；Alphabet的這項決定可望促使數位廣告業擺脫使用此追蹤技術，但也可能會引來競爭對手強烈反對。

許多數位廣告公司都是靠追蹤個人上網行為來設定廣告對象、衡量廣告效果並制止詐欺行為；數位廣告諮詢公司Jounce Media數據顯示，全球數位廣告開銷2920億元，谷歌占了其中的52％。

領導此項變革的谷歌產品經理坦姆金(David Temkin)在3日發表的博客文章中指出，「如果數位廣告不能進一步解決人們日益關注的隱私權及其個人身份如何被使用的問題，自由開放網路的未來，將承受風險。」

谷歌去年已宣布將在2022年淘汰目前使用最廣泛的此類追蹤技術，亦即第三方Cookie；現在該公司進一步表明不會建立替代追蹤技術，也不會使用其他實體開發的追蹤技術作為廣告購買工具。

谷歌表示，它的廣告購買工具將使用與他人共同開發的「隱私沙盒」(privacy sandbox)新技術來定位廣告，而不是從多個網站收集個人瀏覽訊息。此項新技術可分析用戶在其自己設備的瀏覽習慣，允許廣告客戶將興趣相似或同類型「用戶群」定位為目標用戶，而非單一個別用戶。

谷歌表示，3日的宣布只針對網站，並不包括行動應用程序所使用的廣告工具；但此計畫顯示最新趨勢，未來可能更廣泛改變追蹤用戶習慣的作法。