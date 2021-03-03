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州長哥醜聞連爆 CNN主播葛謨：我不能報導

記者顏伶如／綜合報導
疫情期間，有線電視新聞網主播克里斯‧葛謨(左)和哥哥紐約州長葛謨(右)，一連串家庭式的訪談曾讓收視率飆高；哥哥醜聞纏身後，克里斯說，不能再報導哥哥的新聞了。(美聯社)
疫情期間，有線電視新聞網主播克里斯‧葛謨(左)和哥哥紐約州長葛謨(右)，一連串家庭式的訪談曾讓收視率飆高；哥哥醜聞纏身後，克里斯說，不能再報導哥哥的新聞了。(美聯社)

民主黨紐約州葛謨(Andrew Cuomo)遭三名婦女指控性騷擾，醜聞風暴越演越烈，葛謨的弟弟、有線電視新聞網(CNN)主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)1日晚間在黃金時段節目開場說，「很顯然的」不能報導哥哥的新聞。

對於CNN而言，葛謨性騷事件已經帶來尷尬。2020年春季，當美國開始出現新冠病毒疫情時，克里斯‧葛謨節目中經常有兄弟兩人的連線訪問；偶爾帶有彼此開玩笑的兄弟同框，雖然讓忠實觀眾看得過癮，卻讓研究新聞道德的專家學者感到不安。

克里斯1日晚間在節目中說：「很顯然的，我知道我哥哥發生了什麼事。很顯然的，我不能報導這則新聞，因為他是我哥哥。當然CNN一定要報導的。他們做了詳盡的報導，也會持續報導下去。」

對於性騷擾事件，克里斯‧葛謨說，極為在意這些婦女的指控。

63歲的葛謨與50歲的克里斯‧葛謨是已故民主黨籍前紐約州長馬里奧‧葛謨(Mario Cuomo)的兒子；馬里奧‧葛謨從1980年至1990年間擔任三任紐約州長，葛謨州長任期目前也是第三任。

西北大學(Northwestern University)新聞學教授特拉薛爾(Steven Thrasher)指出，如今是葛謨性騷風波新聞最火熱的時候，克里斯如果暫時離開CNN新聞節目主持，找別人代班，將是明智之舉。他說：「這是他們可以做到的最底線。」

克里斯從2013年加入CNN之後，新聞部主管一直基於新聞道德規範考量，禁止他報導有關葛謨的新聞，以免引發公正客觀的爭議。

不過，2020年3月，CNN卻拋棄了這項規定。當時克里斯‧葛謨確診新冠病毒，在家裡地下室隔離期間連線主持節目，紐約確診案例則在全美各州居冠，身為州長的葛謨每天都有頻創收視佳績的疫情新聞簡報。CNN讓葛謨兄弟同框連線，直到6月間才又恢復禁止克里斯‧葛謨採訪哥哥的規定。

德州大學奧斯汀校區(University of Texas at Austin)媒體參與研究中心(Center for Media Engagement)新聞道德部主任司特洛德(Scott Stroud)說，CNN如今面臨的處境，證明了新聞記者對於建立已久的新聞操守原則，不應該脫軌或破例行事，就算出發點是基於善意也不應該。

葛謨 紐約州 性騷

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