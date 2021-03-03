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6000亞馬遜員工擬組工會 拜登表態支持

編譯陳韻涵／綜合2日電
電商巨擘亞馬遜員工爭取籌組工會的聲浪愈來愈大，拜登總統公開表態支持。圖為工會代表在亞馬遜設施外舉牌支持員工組工會。(美聯社)
電商巨擘亞馬遜員工爭取籌組工會的聲浪愈來愈大，拜登總統公開表態支持。圖為工會代表在亞馬遜設施外舉牌支持員工組工會。(美聯社)

電商巨擘亞馬遜(Amazon)員工爭取籌組工會的聲浪愈來愈大，拜登總統思忖數周後，公開表態支持阿拉巴馬等地的勞工不畏企業恫嚇，籌組工會；勞工團體與民主黨官員認為，拜登公開支持亞馬遜員工組工會的影片，可望成為聯邦政府推動勞工法案並擴大工會權利的契機。

拜登在兩分半鐘的推特影片中說：「容我說明，並不是由我決定任何人是否應該加入工會；但我要說清楚，這也不是任何雇主能決定的。」

拜登並未在影片中提及亞馬遜，或說勞工應該如何投票，但強調他們應該被給予一次機會。

在阿拉巴馬州的貝瑟默(Besseme)亞馬遜倉庫，公司開課告訴員工，工會收錢卻不會有任何好處。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)1日被問到，拜登相信員工有權組建工會，但未指名亞馬遜時表示，白宮不會干預「全國勞工關係委員會」(National Labor Relations Board)的職權評論個案。

貝瑟默員工想組工會是亞馬遜近30年歷史以來的最大行動，約6000名員工2月開始投票，3月30日開始計票，若大多數人投票同意，就能啟動組建工會的程序。

民主黨人士今年初接近拜登的多名顧問，呼籲政府表態支持工廠的員工。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)與工會及相關工人討論後，事態於2月初逐漸成形；與會人士透露，遊說者希望拜登開金口，表達強烈的訊息，支持亞馬遜成立工會。

白宮則著手評估各項法律，確保任何聲明將與拜登的承諾一致並維持「全國勞工關係局」運作的獨立性。

對於拜登的推特影片，零售業工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)主席艾伯鮑姆(Stuart Appelbaum)告訴政治新聞媒體POLITICO說：「這是歷任美國總統最強烈的支持工會聲明，這是透過勞工、觀察員及媒體詮釋的清楚訊息。」

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