非詐騙勿丟！全美19州公校生午餐津貼卡寄發

伊利諾州開始寄發補助學生午餐費用的P-EBT卡。(伊州福利廳)

聯邦農業部 表示，全美有19個州與波多黎各，已獲准陸續向符合資格的學生寄發「流行病電子福利 卡」(Pandemic Electronic Benefits Transfer, P-EBT)，作為新冠疫情 期間的午餐津貼，此福利無論是否有合法身分都可領取，每名學生上學日可獲近七元補貼，該津貼不會計入「公共負擔」(public charge)。

由於這張P-EBT卡，外觀與一般信用卡雷同，只要持卡可到所有接收EBT的超市、雜貨店消費，農業部提醒家庭留意郵件，收到時千萬不要以為是詐騙而丟棄或放置一旁。這項補助福利需於一年內用掉，假使剛搬到新學區的家長，應立即向學校更新地址。

全美則有19個州與波多黎各都得到農業部審查通過向學生核發該午餐補助卡，估計每個月將發出的P-EBT卡總值在1.1億元左右。主要希望幫助一些之前獲得學校免費午餐或減價午餐的學生，因新冠疫情期間無法繼續在學校用餐，所以發行該卡來彌補這些學生的膳食損失。

本學年間，每天的上學日補助學生早餐2.26元，午餐3.6元及點心0.96元，總計單日餐費津貼為6.82元，至於發放方式與每次金額多寡，由各州安排決定。

根據農業部公布的名單，本學年獲得P-EBT核可的州，分別為亞利桑納、康州、德拉瓦、伊利諾、印第安納、肯塔基、麻州、密西根、明尼蘇達、新墨西哥、北卡、南卡、俄亥俄、羅德島、田納西、華盛頓、西維吉尼亞、威斯康辛、佛蒙特以及波多黎各。

各州發放該卡的詳細信息，可查詢：https://reurl.cc/v5akXA。

以伊利諾州為例，該州福利廳(IDES)表示，約百萬名該州學生可收到這張P-EBT卡，目前伊州首先發放去年3月到12月的津貼450元，下月會在該卡加值今年1到3月的午餐費，預計5月起，每張卡按月可獲約110元的補助，直到學年結束。芝加哥公立學校系統的35.5萬名學生，不需申請都將全部自動收到這項P-EBT的補助。