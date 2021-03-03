美國童軍團遞交整頓計畫 對性侵指控仍無答案

去年聲請破產保護，面對眾多性侵案指控的美國童軍團，在1日向德拉瓦州破產法院遞交整頓計畫，希望恢復地方與全國性營隊活動；但是童軍隊對無數件性侵指控仍然沒有答案。(美聯社)

去年聲請破產 保護，面對眾多性侵 案指控的美國童軍團(BSA)，1日向德拉瓦州破產法院遞交整頓計畫，希望恢復地方與全國性營隊活動；儘管如此，童軍隊對無數件性侵指控仍然沒有答案。

童軍團至今仍與保險 業者，以及代表受害者的官方委員會進行協商。整頓計畫希望從童軍團250多個地方性分部湊齊3億元成立信託，以賠償受害者，但時間點等細節仍是未知數。

童軍團也表示，任何超過組織營運所需的7500萬元現金，都將被放入信託基金。此外也同意出售洛克威爾(Norman Rockwell)的畫作籌措資金，並出售北卡羅來納州的倉庫、位在德州的校舍與涵蓋17個州的石化事業財產權益。

儘管如此，代表數百位前童軍的律師莫內斯(Paul Mones)稱此計畫「慘不忍睹」；他說：「最大的問題是，團軍團不願深入探究他們造成的極大傷害。他們將責任推卸給保險公司，導致受害者必須耗費更長時間的訴訟調解，才能獲得應有賠償；童軍團只有全身而退。」

美國童軍團在去年2月聲請破產，以暫止無數件性侵按法律訴訟。代表受害者的律師表示，將極力追查童軍團各項財產，放入和解基金中。莫內斯說：「童軍團有責任確保每個人的權益。」但在對立面，童軍團的辯護律師則表示，應再宣誓下質詢受害者，以避免虛假陳述。

童軍團保險業者的律師沙瓦尼(Tancred Schiavoni)也表示：「這計畫解決不了根本問題。法院必須先制訂出程序，剔除為獲得金錢的虛假指控。」在童軍團聲請破產案件中，當中有超過9萬5000人聲稱遭性侵。

童軍團律師持續嘗試與官方侵權索賠者委員會釐清童軍團與分部旗下財產，不過委員會表示地方分部配合度不高。委員會在1月申請對抗制訴訟程序，宣稱童軍團10億元資產中的三分之二為限制資產，無法用此兌現進行理賠。