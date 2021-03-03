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8人座SUV擠25人與聯結車相撞 美墨邊境車禍13死

記者顏伶如／綜合報導
靠近美墨邊境的加州南部公路2日發生車禍，至少13人死亡；車禍發生後，員警在現場蒐證調查。(美聯社)
靠近美墨邊境的加州南部公路2日發生車禍，至少13人死亡；車禍發生後，員警在現場蒐證調查。(美聯社)

加州公路巡警(California Highway Patrol))2日指出，一輛載有25人的運動休旅車(SUV)在靠近美墨邊境的加州南部公路與一輛半掛式卡車(big rig，又稱聯結車)相撞，休旅車乘客至少13人死亡；墨西哥駐美領事館人員正協助加州警方確認死者身分。死者年齡在20歲至55歲之間，最年輕的傷者年僅16歲。

發生車禍的公路路段，位於加州東南部農業區域；加州公路巡警隊長長華森(Omar Watson)說，急救人員獲報趕抵車禍現場時，發現12人已經身亡，另一人被緊急送醫後仍宣告不治。

警方指出，加州時間2日早晨6時15分左右，朝西行駛的運動休旅車與北向行駛的聯結車在聖地牙哥以東約100哩的霍特維爾鎮(Holtville)一處十字路口相撞；1997年份福特(Ford)Expedition休旅車駕駛、來自墨西哥邊境城市瑪契卡力(Mexicali)的22歲男子在車禍中喪生。

半掛式卡車駕駛為69歲的加州森特羅(El Centro)居民，目前因輕微傷勢而住院；車禍發生時，卡車上載有兩輛拖車。

福特Expedition休旅車座位通常可坐八人。但出事車輛為何超載，加州公路巡警表示仍有待調查。

華森表示，目前尚無法確定休旅車駕駛行經「停車再開」(stop sign)交通標誌時，是否確實把車停下；半掛式卡車撞上休旅車左側，衝擊力道強大，導致休旅車被推出路面。

出事地點位於美墨邊境北邊僅約11哩，路段限速55哩，當地農場大多種植蔬菜以及飼料用苜蓿，收成季節即將來臨。華森說，無法確定休旅車乘客是否為農場工人。

員警指出，抵達車禍現場時發現休旅車上某些民眾受到撞擊被彈出車外，摔落地面。其餘某些乘客則自行從被撞歪的車體爬出，某些受傷乘客則在附近徘徊。

華森表示，肇事原因仍有待進一步調查；他說：「為了給死者家屬及社會大眾交代，我們必須展開完整且詳盡的調查，釐清事發真相。」

全國交通安全委員會(National Transportation Safety Board)在推特發表聲明指出，調查人員將到現場勘察。

靠近美墨邊境的加州南部公路2日發生車禍，至少13人死亡；車禍發生後，員警和急救人...
靠近美墨邊境的加州南部公路2日發生車禍，至少13人死亡；車禍發生後，員警和急救人員在現場處理。(美聯社)

休旅 加州 車禍

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