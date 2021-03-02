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德州風暴餘威 最大供電商破產 檢察長查民眾接天價電費帳單

編譯周芳苑╱綜合1日電
德州最大的電力合作社布拉索斯電力合作公司因無法在限期內支付18億元巨額帳單給電網業者，已申請破產保護。圖為德州電網設施。(美聯社)
德州最大的電力合作社布拉索斯電力合作公司因無法在限期內支付18億元巨額帳單給電網業者，已申請破產保護。圖為德州電網設施。(美聯社)

德州上個月暴風雪導致數百萬戶停電過後，該州最大、最老牌的電力合作社布拉索斯電力合作公司(Brazos Electric Power Cooperative)無法在限期內支付18億元巨額帳單給電網業者，申請破產法第11章破產保護。

此外，德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)1日表示，電力供應商Griddy將天價帳單轉嫁給顧客，因而提訴。

嚴峻暴風雪2月13至19日侵襲德州，重創大部分電網，供電和配銷商面臨數十億元相關費用。布拉索斯旗下有16個會員合作社，配電給德州68郡約150萬戶使用，是面臨巨額費用的數十家供電商之一。

布拉索斯聲稱，災難前財務向來穩健，災後，收到德州最大電網組織電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas, ERCOT)天價帳單，限期幾天內支付；合作社理應將成本轉嫁給會員及各會員的顧客，但布拉索斯決定不轉嫁。

布拉索斯執行副總裁卡內(Clifton Karnei)強調，他們繼續在法院監督過程下提供配電服務，有必要採取行動保護會員合作社、以及零售會員免受沉重電費。

布拉索斯表示，接受破產保護之際將重組，繼續供電。

德州檢察長帕克斯頓指控電力供應商Griddy將天價帳單轉嫁給顧客，因而提訴。圖為...
德州檢察長帕克斯頓指控電力供應商Griddy將天價帳單轉嫁給顧客，因而提訴。圖為一名Griddy電力公司顧客指著收到的3114.27元帳單。(美聯社)

同樣面對巨額電網帳單，Griddy選擇轉嫁給顧客，德州檢察長帕克斯頓因而指控Griddy違反「德州欺騙性貿易慣例法」(Texas Deceptive Trade Practices Act)，要求該公司退費。

Griddy每月收費10元，讓用戶可依批發價付電費、取代固定費率，上個月氣溫急降至冰點以下，批發價飆升，Griddy用戶面臨高昂電費。

帕克斯頓在聲明中指出， Griddy誤導德州用戶，並簽署合約，導致用戶在危機時刻每戶損失數千元；人們已因這場暴風雪面臨難關，Griddy天價帳單更雪上加霜。

電網業者ERCOT上周五將Griddy約1萬個客戶轉移到其他電力公司； Griddy表示，該公司每個步驟始終保持透明並以客戶為中心，將繼續為顧客奮鬥，不會改變。

德州 帳單 破產

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