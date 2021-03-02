幸運餅乾數字簽號 男子中樂透50萬元

佛羅里達州一名男子從中餐館叫外賣，之後拿著幸運餅乾上的數字選號購買北卡羅來納州的勁球彩券，沒想到真讓他中了50萬元。(取材自推特)

佛羅里達州男子索爾札諾(Ernesto Sorzano)日前從中餐館叫外賣，之後拿著幸運餅乾上的數字選號，購買北卡羅來納州 的勁球 彩券(Powerball)，沒想到真讓他中了50萬元。

根據報導，索爾札諾的彩券共有四組號碼被選中，讓他拿下50萬元獎金；樂透官方透露，贏得勁球彩券頭獎的機率僅2億9200萬分之一。

中獎的索爾札諾在洛麗市(Raleigh)兌獎，扣稅後仍獲得35萬3751元，而剛從佛州 搬到北卡州亨茨維爾市(Huntersville)的他也向媒體透露，將會拿這筆錢在當地置產。

受訪時索爾札諾戲稱「這真是一筆划算的投資」，並表示當晚他只點了白飯、炒蝦和甜點，他說：「一切太令人無法置信了，只能說我超級開心的，我的夢想成真了！」

索爾札諾當初總共買三張彩券，其中讓他拿下50萬元的彩券僅花3元在網路上購買；不過他另外花2元在QuikTrip便利商店買的彩券，也替他獲得5萬元的獎金。

為了研究中餐附送的幸運餅乾到底會不會帶來幸運，調查數據分析網站FiveThirtyEight首席文化作家西奇(Walt Hickey)就進行一項分析，他先收集逾1000組幸運餅乾上附的幸運數字，結果發現在同一批的餅乾中共有556組獨特的數字組合，而這些數字竟然真的「有夠幸運」。

多幸運呢？對照20年來勁球彩券的中獎號碼，若玩家一樣花420萬元買下大量的彩券，用幸運餅乾的玩家竟能贏得440萬元；但如果是透過亂數系統隨機取得的數字，卻只能贏得1.7元。

換句話說，用一組幸運餅乾的號碼簽樂透，就有機會贏得17萬2000元的獎金，但隨機選號卻可能讓你輸掉一大筆錢。