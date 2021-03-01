我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

校名含蓄奴歧視意味 狄克西州大學生要求改名

記者顏伶如／綜合報導
猶他州狄克西州立大學的校名被許多人認為帶有冒犯意味。圖為該校學生日前至州議會示威抗議，要求加速推動校名更改計畫。(美聯社)
猶他州狄克西州立大學的校名被許多人認為帶有冒犯意味。圖為該校學生日前至州議會示威抗議，要求加速推動校名更改計畫。(美聯社)

蔓延於全美各地的抗議種族不公風潮，讓位於猶他州南部的的狄克西州立大學(Dixie State University)，校名也被認為帶有冒犯意味。「狄克西」(Dixie)一詞俗稱19世紀南部聯邦時期的美南蓄奴州。

狄克西州立大學校名與當地淵源歷史息息相關，共和黨居多數的猶他州議會拒絕學校改名。不少狄克西州立大學學生日前駕車數小時，聚集在猶他州州議會門口抗議，要求議員審查延宕多時的校名更改計畫。

主修幼兒教育的狄克西州立大學三年級學生史奈德(Savannah Snyder)說：「根本不是我們學校的人，企圖用他們的聲音來壓制我們，對我們來說並不公平。」

狄克西州立大學學生會主席米爾斯(Penny Mills)指出，校友畢業之後到外地找工作，曾因校名而遭遇刁難。

共和黨籍州眾議會議長威爾森(Brad Wilson)支持更改校名。在推特發文中，威爾森引述財務因素指出，狄克西州立大學校名與過去南部奴隸制度有深厚關聯，讓學校員工以及學生招生都受到影響。

威爾森在推文中寫道：「我相信現在正是改名的最佳時機。」

不過，猶他州參議會到目前為止，仍拒絕為狄克西州立大學更改校名舉辦聽證會。州參議會議長亞當斯(Stuart Adams)表示，更改校名的提案將在委員會內討論，各種協商目前也在進行中，確保納入更多社區民眾意見。

狄克西州立大學座落於鹽湖城南部約300哩的聖喬治市(St. George)。某些當地市民力主維持校名不變，也要求州議員不要插手介入。

住在聖喬治市的律師安德森(Tim Anderson)便說，猶他州並不是「南方邦聯」(Confederate)成員，因此無須更改校名。他說：「如果是阿拉巴馬州或喬治亞州等，狀況可能就不一樣，但我們並不是。」

猶他州 共和黨 阿拉巴馬州

上一則

族民被盜用 切諾基原住民要求吉普改名

下一則

彰顯包容多元性別 蛋頭玩具不再稱先生、太太

延伸閱讀

60年前繳不起學費 摩根州大78歲校友捐母校2000萬

60年前繳不起學費 摩根州大78歲校友捐母校2000萬
火星訪客可望再添2國 阿聯中國探測器即將登陸

火星訪客可望再添2國 阿聯中國探測器即將登陸
猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重

猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重
知名歌手威爾森 250萬賣休曼橡林豪宅

知名歌手威爾森 250萬賣休曼橡林豪宅

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
拜登政府21日表示將加速增產新冠疫苗，預計7月底增億劑，足夠全民皆可接種。圖為拜登總統11日視察華府國家衛生研究院，聽取免疫專家柯貝特(右)解說。(美聯社)

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

2021-02-22 08:41
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

2021-02-23 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋