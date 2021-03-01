校名含蓄奴歧視意味 狄克西州大學生要求改名

猶他州狄克西州立大學的校名被許多人認為帶有冒犯意味。圖為該校學生日前至州議會示威抗議，要求加速推動校名更改計畫。(美聯社)

蔓延於全美各地的抗議種族不公風潮，讓位於猶他州 南部的的狄克西州立大學(Dixie State University)，校名也被認為帶有冒犯意味。「狄克西」(Dixie)一詞俗稱19世紀南部聯邦時期的美南蓄奴州。

狄克西州立大學校名與當地淵源歷史息息相關，共和黨 居多數的猶他州議會拒絕學校改名。不少狄克西州立大學學生日前駕車數小時，聚集在猶他州州議會門口抗議，要求議員審查延宕多時的校名更改計畫。

主修幼兒教育的狄克西州立大學三年級學生史奈德(Savannah Snyder)說：「根本不是我們學校的人，企圖用他們的聲音來壓制我們，對我們來說並不公平。」

狄克西州立大學學生會主席米爾斯(Penny Mills)指出，校友畢業之後到外地找工作，曾因校名而遭遇刁難。

共和黨籍州眾議會議長威爾森(Brad Wilson)支持更改校名。在推特發文中，威爾森引述財務因素指出，狄克西州立大學校名與過去南部奴隸制度有深厚關聯，讓學校員工以及學生招生都受到影響。

威爾森在推文中寫道：「我相信現在正是改名的最佳時機。」

不過，猶他州參議會到目前為止，仍拒絕為狄克西州立大學更改校名舉辦聽證會。州參議會議長亞當斯(Stuart Adams)表示，更改校名的提案將在委員會內討論，各種協商目前也在進行中，確保納入更多社區民眾意見。

狄克西州立大學座落於鹽湖城南部約300哩的聖喬治市(St. George)。某些當地市民力主維持校名不變，也要求州議員不要插手介入。

住在聖喬治市的律師安德森(Tim Anderson)便說，猶他州並不是「南方邦聯」(Confederate)成員，因此無須更改校名。他說：「如果是阿拉巴馬州 或喬治亞州等，狀況可能就不一樣，但我們並不是。」