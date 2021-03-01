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賀錦麗「空中」喜會非裔太空人 讚揚創造歷史

編譯徐薏茹／綜合28日電
副總統賀錦麗(左)於「非裔歷史月」致電給首位常駐國際太空站的非裔太空人葛洛佛(右)，恭喜他創造歷史。(取自NASA官網)
副總統賀錦麗(左)於「非裔歷史月」致電給首位常駐國際太空站的非裔太空人葛洛佛(右)，恭喜他創造歷史。(取自NASA官網)

美國首位常駐國際太空站的非裔太空人葛洛佛(Victor Glover)，28日與另一名女太空人凱特‧魯賓斯(Kate Rubins)至國際太空站外執行「太空漫步」任務，為即將到來的新太陽能板安裝支撐架 。副總統賀錦麗於上周曾致電葛洛佛(Victor Glover)，恭喜他創造歷史。

國際太空站的太空人及實驗項目越來越多，電力的需求也跟著增加，太空站的八個現役太陽能板已使用12年到20年，大多數已超過使用壽命，之後將有六片新的太陽能板在未來一年左右運往國際太空站，可望增加30%的電力，。

非裔太空人葛洛佛(下)28日與女太空人凱特‧魯賓斯(上)至國際太空站外執行「太空...
非裔太空人葛洛佛(下)28日與女太空人凱特‧魯賓斯(上)至國際太空站外執行「太空漫步」任務。(美聯社)

魯賓斯和葛洛佛的太空漫步持續約七小時，花費的時間比預期的長一些，本次任務是兩人的第三次太空漫步，他們也在未來國家航空暨太空總署(NASA)重返月球的阿提米絲計畫(Artemis program)的太空人名單內。

魯賓斯將於3月5日與日籍太空人野口聰一返回接著完成太陽能板的準備工作，野口聰一去年與葛洛佛搭乘同一艘太空船抵達國際太空站。

NASA和白宮27日在YouTube公布賀錦麗上周與葛洛佛通話的影片，此時正值「非裔歷史月」 (Black History Month)期間，葛洛佛是首位常駐太空站的非裔太空人，賀錦麗對葛洛佛說：「你正在創造歷史，我們真為你感到驕傲。」。

葛洛佛去年11月與另外三名太空人搭乘搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的飛龍號太空船(Crew Dragon)「堅韌號」(Resilience)，飛抵國際太空站，葛洛佛為前F-18航母戰鬥機飛行員，此次任務是他2013年加入NASA太空人團隊以來的首度太空飛行任務。

賀錦麗是美國第一位出身自有色族裔的副總統，她問葛洛佛作為第一位常駐太空站的非裔太空人，感想為何，葛洛佛回覆說這要感謝前人的努力，才使他的太空飛行得以實現。

葛洛佛說：「這是第一次，但這不會是唯一一次。」賀錦麗也同意他的說法，她回覆：「我媽會對我說：『卡瑪拉(Kamala，賀錦麗原名)，妳可能是第一位做到許多事的人，但要確保妳不是最後一位。』」

賀錦麗也說到：「你鼓舞我們並且提醒我們，當我們有遠大的夢想和思想時，什麼都是有可能的。」

太空 賀錦麗 非裔

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